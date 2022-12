Cinq films d’horreur à diffuser maintenant

Le film s’ouvre la veille de Noël, alors que Tori (Riley Dandy) et Robbie (Sam Delich) apprennent que le RoboSanta+ en fuite a vicieusement massacré deux de leurs amis. Apparemment, ces St. Nicks cyborgs ont été rappelés parce que leurs entrailles mécaniques étaient constituées de gadgets réutilisés du ministère de la Défense qui se sont détraqués. Juste au moment où il semble que rien n’arrêtera ce massacre du Père Noël, Tori prend les armes et sauve Noël. (Peut-être.)

Je n’ai que deux souhaits pour Noël : que le Père Noël m’apporte le Kit cabane en pain d’épice « héréditaire » et que mes recommandations rendent vos vacances effrayantes et lumineuses.

Écrit et réalisé par Joe Begos (“VFW”), il s’agit d’un mash-up bon moment, lowbrow et à petit budget de « Le pays des merveilles de Willy » et une comédie romantique de vacances à vie écrite par Lucifer. Les effets gore sont décousus et le massacre scandaleux, surtout lorsque la caméra prend l’imposant POV de RoboSanta+.

‘Seuil de masquage’

