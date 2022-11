Cinq films d’horreur à diffuser maintenant

“Tous mes amis me détestent”

Diffusez-le sur Hulu.

Je ne suis pas fou. C’est toi qui es fou. Tu me rends folle.

Ces paroles brutes de « Institutionnalisé » – ma chanson préférée du groupe hardcore Suicidal Tendencies du début des années 80 – n’arrêtait pas de ruminer dans ma tête pendant que je regardais cette comédie-thriller sombre, drôle et ingénieusement touchante.

Le film commence alors que d’anciens amis du collège se réunissent pour organiser une fête du 31e anniversaire de Pete (Tom Stourton) dans un domaine de la campagne britannique. Malgré les rires et l’alcool, Pete ne peut s’empêcher d’être déçu que ses amis n’aient pas beaucoup mûri. Mais aussi : Qui est Harry (Dustin Demri-Burns), l’étranger inconsidéré ? Et pourquoi semble-t-il que Harry et tout le monde dans la maison veulent saboter la célébration de Pete ?

Le premier long métrage d’Andrew Gaynord est une formidable comédie d’horreur en «petit h» – un bon choix pour les personnes qui n’aiment pas l’horreur. Il équilibre la peur rampante et la comédie chauve, et explore des sujets difficiles – la santé mentale, l’anxiété sociale – avec intelligence, pas de grandes frayeurs. Stourton donne une performance amusante mais lugubre en tant qu’homme criant “Je ne suis pas fou” dans le vide. La fin m’a bouleversée et émue aussi.