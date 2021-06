Cinq films d’horreur à diffuser maintenant

Lincoln Maazel (le père du chef d’orchestre Lorin Maazel) incarne un homme plus âgé qui devient mentalement désorienté et physiquement battu alors qu’il erre dans un parc d’attractions surréaliste rempli de colporteurs, de médecins indifférents et d’autres méchants abusifs. Allégorie d’horreur sur le vieillissement, « The Amusement Park » est pire qu’effrayant. C’est désespérant.

Et si Samuel Beckett avait été écrivain en résidence à Six Flags Great America ?

« Saw » rencontre « Big Brother » et « The Circle » dans cette satire sombre et sanglante sur les longueurs inhumaines que les humains doivent parcourir pour être aimés et, encore plus effrayant, jusqu’où nous, les consommateurs, les poussons dans leur descente vers l’enfer des médias sociaux.