Cinq films de science-fiction à diffuser

Liang est particulièrement désespéré de comprendre ce qui s’est passé parce qu’il a un cancer et cela pourrait être son dernier cas.

Rien dans l’intrigue alambiquée ne semble, et «The Soul» évolue follement d’un hareng rouge à l’autre, de l’horreur à la procédure en passant par la science-fiction, le mélodrame, le thriller et la romance, et inversement.

Pour la plupart, Cheng réussit à garder ses thèmes disparates dans l’air: c’est comme regarder quelqu’un jongler avec un couteau, une balle, une épingle et un verre, en n’en laissant tomber qu’un de temps en temps. Et sous le « oh non, ils ne l’ont pas fait! » rebondissements de l’intrigue, la préoccupation douce-amère du film est notre incapacité à accepter l’inévitable et à laisser les choses – ou les gens – partir.

‘Des portes’

Achetez ou louez sur Amazon Prime, jeu de Google, Vudu.