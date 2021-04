Le cinéma était à peine inventé et il s’aventurait déjà dans la science-fiction: l’un des premiers films les plus connus est celui de Georges Méliès. «Un voyage sur la Lune», à partir de 1902. Près de 120 ans plus tard, le genre est omniprésent, sondant la relation entre le temps et l’espace, explorant les mondes passés, futurs et alternatifs, et enquêtant avec audace sur ce que signifie être humain, robotique ou extraterrestre – ou une combinaison des trois. À son meilleur, la science-fiction pose de grandes questions. Dans sa forme la plus amusante, cela en incite encore plus: un écrivain trouvera-t-il jamais des paradoxes de la boucle temporelle? Pourquoi n’ont-ils pas d’armes autoguidées qui ne manqueront jamais à l’avenir? «Avatar 2» est-il passé par un trou de ver à sens unique vers nulle part?

Pour l’instant, voici cinq films en streaming méritants qui ont peut-être échappé à votre radar. ‘Archiver’ Diffusez-le sur Amazon Prime.

La relation compliquée entre un homme humain et une femme androïde – ou du moins un androïde doté d’attributs physiques féminins et d’une voix douce – est devenue un sujet de prédilection ces dernières années. Gavin Rothery début de réalisateur confiant se distingue par sa gestion sensible d’une histoire émouvante, associée à des visuels d’une beauté saisissante (Rothery a travaillé sur la conception du film de Duncan Jones «Moon»). Un brillant ingénieur (Theo James, de la trilogie «Divergent») tente de télécharger la personnalité archivée et les souvenirs de sa défunte épouse, Jules (Stacy Martin), dans une intelligence artificielle sensible qui peut ressentir des émotions. Seul dans un complexe japonais hivernal, George construit des versions de plus en plus sophistiquées de son robot de la série J, jusqu’à ce qu’il doive affronter exactement ce qu’il essaie de réaliser, et au profit de qui. Une réflexion réfléchie sur le chagrin, « Archive » se développe lentement vers une fin tranquillement dévastatrice. ‘Balayeuses spatiales’ Diffusez-le sur Netflix.