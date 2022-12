Cinq films de science-fiction à diffuser maintenant

“Guerriers du futur”

À l’avenir, la Terre surpeuplée est devenue polluée en phase terminale et déchirée par des guerres sans fin. Comme si notre planète assiégée n’avait pas assez souffert, une météorite s’écrase et libère une plante tueuse géante. Ces événements pourraient remplir un film entier, mais ils sont diffusés par voix off dans les premières minutes de Yuen Fai Ng. « Guerriers du futur ». Alors la folie commence vraiment : l’armée se rend compte que Pandora (comme la plante a été nommée, peut-être parce qu’Audrey a déjà été prise) pourrait être reprogrammée en tirant des “balles génétiques” à travers son pistil. Si cette dernière phrase vous fait rire, rendez-vous sur Netflix dès maintenant.

Comme son titre maladroit avec son article manquant, le film est souvent maladroit – les fans de dialogue scintillant et de narration cohérente voudront peut-être regarder ailleurs – mais il crée son propre breuvage fou, surtout une fois que l’exposition est à l’écart et que le vétéran Hong Kong les stars Louis Koo, Sean Lau et Philip Keung se déchaînent sur Pandora et les créatures tremblantes qui obéissent d’une manière ou d’une autre à la plante. Les acteurs semblent tous s’amuser, en particulier Keung en tant que Skunk espiègle, mais la meilleure partie est la façon dont le film se vautre avec enthousiasme dans la démesure de l’action. Parfois, c’est plus que suffisant.

“Rubikon”

