Cinq films de science-fiction à diffuser maintenant

“Je vais tout à fait bien”

Vanessa (Jillian Bell) est une épave après la mort inattendue de son amie d’enfance et partenaire d’affaires, Jennifer (Natalie Morales, de “Dead to Me”). Jusqu’à ce que Jennifer revienne soudain, fraîche comme une pâquerette. “Je suis simplement une extraterrestre qui a pris sa forme”, dit-elle à Vanessa stupéfaite – l’extraterrestre est un “officier d’observation des espèces” et a été envoyé pour étudier les terriens.

La prémisse est similaire à celle de “Starman”, de 1984, et les deux films traitent directement du chagrin et du renouveau. Mais alors que le film de John Carpenter était une romance, celui de Brandon Dermer “Je vais tout à fait bien” emprunte sa structure au genre de la comédie entre copains. Et c’est, en effet, assez drôle, ainsi que gentiment touchant.

Bell le joue principalement directement, tandis que la performance de Morales est sans cesse inventive, chaque lecture de ligne étant inattendue. L’actrice injecte même une nouvelle vie dans un personnage de science-fiction – l’extraterrestre dont le lien avec l’émotion est théorique. Jennifer 2.0 ressemble étonnamment à son hôte décédé, mais cela ne signifie pas qu’elle pense ou se comporte comme elle. Et bien qu’elle ait téléchargé les souvenirs originaux de Jennifer, ceux-ci ne se traduisent pas en expérience, et Jennifer 2.0 doit apprendre au fur et à mesure. Comme, par exemple, l’amitié est réelle, et il vaut mieux ne pas manger un sandwich entier en une bouchée gigantesque.