Cinq films de science-fiction à diffuser maintenant

22 octobre 2021 : une date qui pour de nombreux fans de science-fiction ne peut pas arriver assez vite. C’est alors que ceux d’entre nous qui ne fréquentent pas les festivals de cinéma pourront enfin voir le film de Denis Villeneuve « Dune » tant attendue soit dans un cinéma, soit sur HBO Max. De manière amusante, quelques indépendants entreprenants misent sur le fait que certains téléspectateurs impatients ne prêtent pas une grande attention et soient attirés par la production britannique à petit budget. « Dune Drifter », avec son esthétique délibérément archaïque, ou à l’inepte stupéfiant « Monde des dunes » qui implique des « bêtes ressemblant à des vers » sur une « planète hostile et stérile ». Mieux vaut consulter la sélection de ce mois-ci de pépites de science-fiction négligées, dont aucune n’essaie de côtoyer l’univers de Frank Herbert.

Lance Henriksen figure en bonne place au générique de cette hybride d’horreur surnaturelle et de film pour adolescents, mais soyez prévenu : l’acteur bien-aimé a encore moins de temps à l’écran que Bruce Willis dans l’un de ses soi-disant rôles principaux. Mais oh, comme Henriksen profite de ses quelques minutes ! Les décors à mâcher de ce calibre déséquilibré sont trop rares pour ne pas être distingués et loués.