Cinq films de science-fiction à diffuser maintenant

‘Charretier’

Diffusez-le sur Netflix.

Quelques minutes seulement après le début de cette nouvelle importation sud-coréenne, il est évident que nous allons faire un tour complètement dingue. Peu de temps après s’être réveillé avec une amnésie et une incision en forme de croix sur la nuque, Carter (Joo Won, la star de la version coréenne originale de “The Good Doctor”) a récupéré suffisamment pour envoyer brutalement des dizaines d’ennemis à moitié nus. dans une mêlée sanglante à l’intérieur d’un bain public. Il entend la voix d’une femme dans sa tête qui l’informe qu’un virus qui se propage transforme les gens en maniaques chauves ressemblant à des zombies, et qu’il doit livrer l’antidote à la Corée du Nord. Carter, un ancien agent voyou de la CIA, devrait-il faire confiance à une voix désincarnée de Corée du Nord pour commencer ? Vous avez une supposition.

Cette acteur inspiré de la science-fictionL’intrigue importe moins que sa violence lyrique et son travail de caméra vertigineux. Le réalisateur Jung Byung-gil (“The Villainess”) a conçu une série de décors virtuosement déséquilibrés, et Carter est un hybride turbocompressé de Jack Reacher, Ethan Hunt et Jason Bourne. Une poursuite à grande vitesse implique que notre héros indestructible saute sur un vélo et trois camionnettes en mouvement, et un autre réutilise les codes de l’action filaire du cinéma asiatique de haut vol avec des combattants en chute libre d’un avion. La fin laisse la porte grande ouverte à une suite. Il vaut mieux qu’il y en ait un.