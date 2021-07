Cinq films de science-fiction à diffuser maintenant

L’intrigue principale implique un médicament qui peut transformer les gens en lance-flammes humains, tirant du feu de leurs mains, mais les effets visuels sont si maladroits qu’on a l’impression que c’est une réflexion après coup. Le film est sur des bases beaucoup plus sûres lorsqu’il laisse ses formidables acteurs s’amuser. Marmaï et Pons, souvent associés au jeune cinéma d’auteur français, excellent dans un registre de comédie romantique. Mais les meilleures scènes concernent la brillante star belge Benoît Poelvoorde ( « Garde un œil ouvert » ) comme Monte Carlo, qui combattait des méchants avec Callista de Leïla Bekhti dans la super-équipe Pack Royal. Personne n’est susceptible de se plaindre si ces deux-là ont leurs propres retombées.

Comme la série « Lupin », également sur Netflix, ce film français captivant propose une cuisine familiale et rapide qui ne déplaît pas à son public et ne donne pas l’impression de colporter subrepticement des jouets Happy Meal.

Les jeunes téléspectateurs peuvent être perplexes face à l’objet étrange au centre de l’hybride effrayant de science-fiction, de thriller et d’horreur de Lee Chung-hyun. C’est noir et maladroit, et vous parlez dedans : oui, c’est un téléphone sans fil, connecté à une soi-disant ligne fixe. Lorsque Seo-yeon (Park Shin-hye) le ramasse, Young-sook (l’intense Jun Jong-seo) est à l’autre bout. Les deux femmes ont à peu près le même âge et, en fait, vivent dans la même maison. Sauf que Seo-yeon appelle à partir de 2019 et Young-sook à partir de 1999.

Dans les règles régissant la logique interne de ce film coréen, vous pouvez changer à la fois le futur et le passé, le présent de chaque personne s’adaptant instantanément, sous ses yeux. La mauvaise nouvelle est que l’une des personnes est un psychopathe. Lee a une solide compréhension de l’esthétique et du cadrage de la prise de vue – tout semble à la fois magnifique et troublant – mais plus important encore, les événements sont faciles à suivre. Il y a eu, ces dernières années, une fétichisation des intrigues hypercomplexes, comme si tout scénario nécessitant un schéma explicatif recevait automatiquement de la profondeur. « The Call » a une clarté qui est devenue rare dans ce type de narration; cela rend le film encore plus puissant.

‘Le tarif’

