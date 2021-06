Cinq films d’action à diffuser maintenant

J’adore les films de survie post-apocalyptiques centrés sur la famille comme « A Quiet Place » et « It Comes at Night ». À plus petite échelle, « FEAR » alias « Forget Everything And Run », réalisé par Geoff Reisner et Jason Tobias, reflète ces œuvres pour des sensations fortes. Dans un désert de montagne isolé, les parents fatigués Joséphine (Marci Miller) et Ethan (Tobias) subsistent avec leur jeune fils, Josh (Danny Ruiz), dans une cabane froide et délabrée. Le gouvernement a mis en quarantaine leur petite ville après qu’une fuite chimique d’une usine locale a créé un virus créant des zombies.