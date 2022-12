Cinq films d’action à diffuser maintenant

‘Coup dur’

Remake de « Retribution » du réalisateur espagnol Dani de la Torre, « Hard Hit » du réalisateur coréen Kim Chang-ju est une combinaison furieuse de « Speed ​​» et de « Phone Booth » qui parvient à dévier de manière inattendue. Dans ce document, Lee Sung-gyu (Jo Woo-jin), un directeur de banque et père prospère, reçoit un mystérieux appel téléphonique alors qu’il conduit ses enfants à l’école. La voix sur la ligne dit à Lee qu’une bombe sous son siège explosera si quelqu’un quitte sa voiture. La seule façon dont Lee ou ses enfants vivront, dit l’appelant, est si Lee dépose plus de 4 millions de dollars sur le compte de l’extorqueur.

Les rues étroites de Busan servent de toile claustrophobe pour de grandes explosions et de vastes poursuites en voiture alors que Lee fonce à travers la ville pour obtenir la rançon et éviter les flics qui croient qu’il est derrière la destruction qui en résulte. La peur sur le visage de Jo vous saisit dans les décors bruyants. Et un rendez-vous tardif avec un fantôme du passé fait que les poursuites valent chaque seconde.

« Coup de tête »

