Cinq films d’action à diffuser maintenant

‘Accident Man: les vacances du tueur à gages’

L’assassin meurtrier et colérique Mike Fallon (Scott Adkins) revient dans un tumulte “L’homme accidenté” suite qui joue comme un croisement entre une entrée “John Wick” et un film de Guy Ritchie. Après le déchaînement de Mike contre ses compagnons assassins dans le film précédent, la dernière histoire emmène les téléspectateurs de Londres à Malte, où un seigneur du crime (Flaminia Cinque) engage Mike pour protéger son fils (George Fouracres) d’une série de mercenaires.

Jouant le seul allié de Mike, Siu-ling, Sarah Chang sert de repoussoir impressionnant et physiquement comique à Adkins qui se déprécie. Chacun de ses sauts dans l’ombre est un motif hilarant et déchirant.

Réalisé par les frères George et Harry Kirby, “Hitman’s Holiday” présente de gros coups de poing, le genre de son Foley qui laisse un coup de poing et une conscience aiguë des clichés extravagants qui rendent les films d’action amusants. Une scène de combat entre Fallon et Poco the Killer Clown (Beau Fowler), un méchant brandissant de manière menaçante un mammouth, est si hilarante mais savamment chorégraphiée que vous ne pouvez pas vous empêcher de respecter l’engagement de ce film.