Cinq films d’action à diffuser maintenant

‘Confession’ Louer ou acheter sur Amazon. Tant de films d’action sont des affaires de panique massives avec de grosses explosions et un nombre de corps encore plus important. Mais de temps en temps j’ai envie de modestie, et « Confession » du scénariste-réalisateur David Beton correspond parfaitement à la facture. Il se déroule dans un seul endroit, une église du Massachusetts, où Victor Strong (Stephen Moyer), un mystérieux tireur blessé par balle à l’abdomen, prend un prêtre en otage. Le film riche en dialogues se déplace comme une confession allongée: Victor et le prêtre, le père Peter (Colm Meaney), sont des parents brisés et veufs séparés de leurs enfants. Pendant que le père Peter extrait des informations de Victor, qui est cet homme mystérieux ? – un flic blessé de la même manière nommé Willow (Clare-Hope Ashitey) se cache dans un placard d’église pour le moment idéal pour frapper. Pour les fusillades de viande et de pommes de terre, le directeur de la photographie Andrew Rodger s’appuie sur des plans larges et un éclairage bleu inquiétant pour les imprégner d’un côté mélancolique. Jamais difficile, « Confession » ressemble à un petit miracle d’action. « Le dernier fils » Louez ou achetez sur la plupart des principales plateformes.

J’adore les westerns sinistres, surtout ceux qui interrogent les archétypes du genre : « Unforgiven », « The Wild Bunch », « The Homesman », etc. « Last Son » du réalisateur Tim Sutton, un conte macabre, violent et impénitent, vise des objectifs plus modérés, mais se déplace avec une vigueur similaire.

Empruntant une vanité shakespearienne, le scénario de Greg Johnson commence par la légende d’Isaac LeMay (Sam Worthington), un homme armé impitoyable engagé par l’armée pour nettoyer les plaines de leurs tribus indigènes. Il faisait la fête avec des femmes partout où il allait, laissant une progéniture dans presque toutes les villes. La prophétie d’un chef Cheyenne – l’un des enfants du hors-la-loi l’assassinera – l’amène à parcourir la campagne pour éliminer ses proches. Les tueurs racistes à sang-froid comme LeMay disparaissent lentement du paysage occidental, tout comme les gens qui viennent le tuer : les chasseurs de primes, son fils Cal (Machine Gun Kelly) voleur de banque et sa fille tranquille Megan (Emily Marie Palmer), une subversion du genre. Lorsque ces personnages disparates se croisent, la confrontation finale vivifiante entre eux, qui implique un pistolet Gatling, est un gâchis sanglant et merveilleux. « Profession : pluie » Diffusez-le sur Netflix.