Cinq films d’action à diffuser maintenant

‘Av: La chasse’

Diffusez-le sur Netflix.

Anyse (Billur Melis Koc), une épouse infidèle, est surprise avec son amant par son mari, Sedat (Ahmet Rifat Sungar). Après que Sedat ait exécuté l’homme, Anyse s’enfuit dans sa famille en Turquie, pour découvrir qu’ils l’ont reniée. Reléguée à se cacher dans les bois, elle doit tuer Sedat et les hommes qui l’aident si elle espère vivre.

La simple histoire de survivalisme dans “Av: The Hunt” du réalisateur turc Emre Akay a une ressemblance passagère avec “First Blood” de Ted Kotcheff et “Revenge” de Coralie Fargeat. Comme dans ces films, Anyse utilise sa débrouillardise pour vaincre ses adversaires un par un. Koc donne une performance palpable : l’épuisement visible sur son visage est aussi important que le dialogue. La physicalité vécue qu’elle apporte renforce l’énergie implacable du film. Et pourtant, c’est le commentaire social d’une femme sabrant et dénigrant sa société patriarcale toxique avec des machettes et des fusils qui permet à “Av: The Hunt” d’être aussi politiquement pertinent que captivant.