Il n’y a pas de genre que j’associe plus à l’expérience théâtrale qu’à l’action. Souvent peints sur une large toile et renforcés par des décors extravagants, ces films sont spécialement conçus pour être diffusés sur le plus grand écran possible. Par la grâce des dieux du divertissement, Dieu merci, les écrans plats pour la maison ne cessent de s’agrandir. L’action convient en outre à la maison car la nature démesurée du genre a la capacité de transformer votre salon confortable en un centre énergétique pour l’aventure. Mais il y a beaucoup de poursuites en voiture, d’explosions et de combats à l’épée et au poing à parcourir. Permettez-moi de vous aider dans votre voyage en vous fournissant quelques faits saillants en streaming. Les choix de ce mois-ci incluent des films du monde entier et vont de la famille au carrément sanglant. ‘En dessous de zéro’ Diffusez-le sur Netflix.

Arborant un poncho vert, une silhouette menaçante entraîne un voyou sanglant dans une tombe boueuse. Il cherche des informations, des détails que seul ce jeune homme peut fournir. Une combinaison de «Unbreakable» de M. Night Shyamalan et de «Assault on Precinct 13» de John Carpenter, le thriller de prison en espagnol de Lluís Quílez, «Below Zero», dévoile ses mystères alléchants dans les limites claustrophobes d’un bus de transfert de prisonniers.

Le véhicule est conduit par un nouveau transfert de police, Martin (Javier Gutiérrez), protégé par son partenaire gauche Montesinos (Isak Férriz). Les condamnés vont du très dangereux au dérangeant avec désinvolture. Deux en particulier ressortent: l’artiste glib con Ramis (Luis Callejo) et le voyou sans méfiance Nano (Patrick Criado). Au cours de leur trajet, sur une route enneigée et brumeuse, le convoi d’officiers est attaqué par une figure dangereuse et énigmatique. Il veut Nano, et au milieu d’une violente révolte des détenus, c’est à Martin de comprendre pourquoi. Glacé et implacable, « Below Zero » présente des scènes de torture brutes, permettant à Quílez et à son co-auteur Fernando Navarro de considérer intelligemment la boussole morale de ces personnages. ‘Trouver Ohana’ Diffusez-le sur Netflix.