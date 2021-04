L’artiste aux multiples talents du cinéma indien Prabhu Deva a eu 48 ans samedi. Le danseur, acteur et réalisateur a travaillé dans différentes industries cinématographiques régionales du pays, du tamoul, du télougou à l’hindi et plus encore.

En plus d’être un chorégraphe acclamé qui a remporté les National Film Awards pour la meilleure chorégraphie et Padma Shri pour ses contributions à la danse, Prabhu Deva a également fait sa marque dans le théâtre et plus récemment dans la réalisation de films.

Jetons un coup d’œil aux films à succès réalisés par lui:

Rowdy Rathore (2012)Un film masala typique de Bollywood, Rowdy Rathore met en vedette le roi des films d’action, Akshay Kumar et Sonakshi Sinha. Comme le titre l’indique, le film parle d’un protagoniste tapageur qui est confondu avec un policier honnête identique assassiné par des crétins corrompus. Le personnage coquin et énergique d’Akshay s’implique dans un drame sérieux et continue à venger la mort de l’honnête officier.

Recherché (2008)Un film à succès qui a relancé la carrière de Salman Khan à Bollywood, Wanted est à nouveau un film typique de Prabhu Deva. Avec, Vinod Khanna, Prakash Raj, Mahesh Manjerekar, Ayesha Takia et Mahek Chahal. Le film d’action comprend des pauses de romance, de comédie et de drame.

Dabanng 3 (2019)Le troisième film de la série Dabanng qui montrait Salman Khan jouant le rôle du policier comique mais dramatique Chulbul Pandey, a également été réalisé par Prabhu Deva. Le film mettait également en vedette Sonakshi qui a fait ses débuts à Bollywood avec le premier film de Dabanng en 2010.

R Rajkumar (2013)Un autre film ultra-dramatique mettant en vedette Shahid Kapoor comme acteur principal et Sonakshi comme son amour. Le film parle d’un triangle amoureux où Shahid et Sonu Sood, qui joue l’antagoniste, finissent par tomber amoureux du personnage de Sonakshi, Chanda.

Nuvvostanante Nenoddantana (2005)Les débuts de réalisateur de Prabhu Deva ont été réalisés dans le cinéma Telugu en 2005. Avec l’acteur tamoul Sidharth et l’actrice Trisha Krishnan dans les rôles principaux, le film est une histoire d’amour qui montre comment des personnages opposés s’attirent et finissent par former un lien romantique au fil du temps.