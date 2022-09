Cinq femmes violées collectivement à l’intérieur d’un salon funéraire par des bêtes armées quelques semaines seulement après que huit mannequins ont été attaqués sous la menace d’une arme à feu

Un GANG qui a violé cinq femmes sous la menace d’une arme à l’intérieur d’un salon funéraire est pourchassé par la police.

L’attaque choquante par les six gangs puissants en Afrique du Sud survient après que huit mannequins ont été violées lors du tournage d’une vidéo.

Certains des suspects accusés d’avoir violé huit mannequins sont détenus

Le gang a partiellement déshabillé les cinq femmes et les a violées à l’endroit du salon funéraire réservé à la prière pour les personnes décédées.

L’horreur s’est déroulée lorsque deux femmes ont été prises en embuscade alors qu’elles se dirigeaient vers le salon funéraire aux premières heures du lundi matin.

Ils ont été forcés à l’intérieur du bâtiment par le gang qui a tiré sur un employé qui avait ouvert la porte.

Ils ont emmené les deux femmes dans une morgue voisine, avec l’employé abattu.

Le gang a ensuite trouvé trois autres femmes, ainsi que six employés masculins, qui ont été brutalement fouettés au pistolet jusqu’à perdre connaissance.

Le brigadier Motlafela Mojapelo a déclaré : « Les cinq femmes ont été violées collectivement et dépouillées de leurs téléphones portables et autres biens et le coffre-fort a été dépouillé de tout l’argent.

“Les six hommes ont été sévèrement agressés par les suspects qui auraient utilisé la crosse de leurs armes à feu jusqu’à ce qu’ils perdent connaissance, ce qui leur a permis de violer les cinq femmes.”

Le commissaire provincial du Limpopo, le lieutenant-général Thembi Hadebe, a déclaré qu’une équipe d’enquêteurs spécialisés traquait les suspects.

Elle a exhorté la communauté à se manifester et à fournir des informations.

“L’équipe passera des nuits blanches à traquer ces criminels sans cœur qui ont fait une telle chose et les amènera à réserver pour être punis pour ces crimes”, a-t-elle déclaré.

Cinq affaires de viol, trois chefs d’enlèvement, un de tentative de meurtre et un de vol qualifié ont été ouverts.

Ces derniers viols collectifs ont de nouveau envoyé des ondes de choc à travers la nation sud-africaine où la criminalité serait hors de contrôle avec des meurtres, des viols et des émeutes monnaie courante.

Cela survient un peu plus d’un mois après que huit mannequins ont été brutalement violées collectivement sous la menace d’une arme à seulement 100 miles de là alors qu’elles tournaient un clip gospel avec une victime violée dix fois.

Les femmes âgées de 19 à 37 ans ont été violées jusqu’à 10 fois chacune par le gang de mineurs illégaux présumés lors de deux épreuves avant qu’elles et l’équipe de tournage ne soient volées.

La colère générée par les attaques a conduit à des appels à la castration chimique du gang.

La police sud-africaine a porté 32 accusations de viol contre 14 suspects, dont un garçon de 15 ans, ainsi que de vol à main armée et elles doivent comparaître sous peu devant les magistrats.

Soixante-dix autres mineurs illégaux ont été arrêtés pour des délits d’immigration et seront passibles de peines de prison puis d’expulsion vers la frontière sud-africaine d’où ils sont venus.

L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus dangereux au monde pour la criminalité et les derniers chiffres de la police ont montré une moyenne de 71 meurtres par jour et 115 viols signalés par jour.