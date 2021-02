La pratique des mutilations génitales féminines (MGF) est non seulement cruelle et barbare, mais elle est également très risquée pour la santé de la femme. L’acte de MGF peut entraîner des douleurs intenses, des saignements excessifs, un gonflement des tissus génitaux, entre autres. Il y a un impact psychologique énorme de la pratique cruelle, qui conduit plus que souvent les survivants à traverser des troubles de stress post-traumatique et des troubles anxieux. Par définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la mutilation génitale féminine est essentiellement tout ce qui implique l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins.

Au fil des ans, de nombreux militants des droits humains et survivants se sont manifestés pour faire quelque chose ou l’autre pour essayer de prévenir autant de cas que possible. Certaines personnes ont créé des organisations qui s’efforcent d’éradiquer la pratique barbare, tandis que bon nombre d’entre elles tentent d’éduquer les masses sur l’impact des mutilations génitales féminines sur le corps d’une femme.

Voici un aperçu de cinq femmes à travers le monde qui travaillent contre les mutilations génitales féminines:

Rugiatu Turay:Basée dans une nation ouest-africaine de Sierra Leone, Rugiatu Turay est elle-même une survivante de la mutilation génitale féminine. Elle avait 12 ans lorsque la pratique cruelle a été faite ensemble. Afin de lutter contre les MGF et autres pratiques culturelles néfastes, elle a fondé le Mouvement d’initiative amazonienne (AIM) en 2002. Elle vise à lutter contre la menace en éduquant et en autonomisant les filles et les femmes.

Mariya Karimjee:La militante pakistanaise a partagé son histoire de MGF sur un podcast. Elle peut être créditée pour avoir porté ce problème dans le domaine public. À travers ses interactions constantes, elle a plus que souvent dit que les mutilations génitales féminines sont un acte de maltraitance d’enfants et devraient être considérées comme tel. Elle est elle-même une survivante et a abordé le sujet du plaisir sexuel en tant que survivante de la FMG au moins dans son pays.

Mariam Dahir:Dr. Mariam Dahir de Hargeisa, Somaliland, a pris la tâche herculéenne d’abolir FMG de son pays. Elle s’est inspirée de travailler pour la cause alors qu’elle était médecin stagiaire. Elle est actuellement chargée de cours à l’Université Frantz Fanon d’Hargeisa et travaille à inclure la composante MGF dans le programme médical afin que de plus en plus de personnes puissent connaître les risques et les complications associés aux mutilations génitales féminines.

Leyla Hussein:Elle est l’une des militantes les plus actives contre les MGF. Étant elle-même une survivante, elle utilise différentes expériences personnelles pour proposer des stratégies sociales et politiques pour éradiquer la pratique. Elle est actuellement une psychothérapeute qui a exprimé très clairement le besoin d’un plus grand soutien psychosocial pour les survivants.

Ifrah Ahmed:Elle est considérée comme l’une des forces les plus puissantes derrière l’interdiction des mutilations génitales féminines en Irlande en 2012. Elle a subi une procédure extrêmement cruelle à l’âge de 8 ans. Son histoire de vie a été l’inspiration d’un film intitulé, Une fille de MogadiscioLe film parle essentiellement de son expérience des MGF et du genre d’impact que cela a eu sur sa vie.