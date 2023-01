Cinq femmes à surveiller à l’Open d’Australie 2023

La numéro un mondiale Iga Swiatek est la favorite pour remporter un tirage au sort féminin de l’Open d’Australie sans certaines de ses plus grandes stars récentes. Ashleigh Barty, qui a soulevé le trophée il y a 12 mois, et Serena Williams ont pris leur retraite, tandis que la lauréate 2019 et 2021, Naomi Osaka, est enceinte et absente.

Cinq joueurs à surveiller

Iga Swiatek

La joueuse de 21 ans a saisi l’opportunité après le départ à la retraite de Barty de dominer 2022, remportant huit titres WTA et devenant la première femme en six ans à remporter deux tournois du Grand Chelem au cours de la même saison – à Roland Garros et à New York.

Après avoir perdu la demi-finale de l’Open d’Australie face à Danielle Collins, la Polonaise Swiatek n’a pas regardé en arrière, se lançant dans une incroyable séquence de 37 victoires consécutives.

Elle entame sa campagne lundi face à Jule Neimeier, la numéro 68 mondiale allemande, qui a atteint les quarts de finale à Wimbledon l’an dernier et a pris un set sur Swiatek en huitièmes de finale à Flushing Meadows.

“Nous avons joué à l’US Open, et vous avez vu à quel point ce match était intense, à quel point il était difficile”, a déclaré Swiatek. “Ce ne sera pas facile.

Ons Jabeur

Le numéro deux mondial tunisien semble être sur le point de faire une percée en Grand Chelem, après avoir été finaliste à Wimbledon et à l’US Open l’année dernière.

La joueuse de 28 ans s’est fixé pour objectif en 2023 de renverser Swiatek du classement numéro un et de devenir la première femme arabe et africaine à remporter un Grand Chelem.

La fin de floraison Jabeur avait 26 ans lorsqu’elle a remporté son premier titre WTA en 2021 à Birmingham, ajoutant les trophées de Madrid et de Berlin l’année dernière.

“Je vais essayer d’utiliser cette expérience de l’année dernière parce que c’était un peu difficile”, a déclaré Jabeur avant son affrontement au premier tour contre la Slovène Tamara Zidansek mardi.

“Mon objectif est de ne plus perdre de finales, mais de l’utiliser pour être prêt pour la prochaine.”

Jessica Pégula

La numéro trois mondiale de 28 ans arrive à Melbourne Park après avoir joué pour l’équipe américaine victorieuse à la United Cup, où elle a remporté quatre de ses cinq matchs et battu Swiatek.

Pegula, dont les parents sont les propriétaires milliardaires de la franchise Buffalo Bills NFL, a atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie en 2021 et l’année dernière, où elle a été surclassée par un Barty endémique.

Avec Barty à l’écart, elle pourrait s’avérer le plus grand défi pour Swiatek.

Pegula, qui affronte lundi la numéro 143 mondiale roumaine Jaqueline Cristian, a admis l’année dernière avoir passé du temps à se détendre à la table de blackjack d’un casino de Melbourne.

Aryna Sabalenka

L’explosive Biélorusse a promis qu’elle serait partante pour un “gros combat” à l’Open d’Australie après avoir remporté à Adélaïde ce mois-ci pour le 11e titre WTA de sa carrière.

La gauchère de 24 ans a retrouvé la forme la saison dernière, atteignant la demi-finale de l’US Open et le match de championnat de la finale du WTA Tour, où elle a perdu contre Caroline Garcia.

Sabalenka peut souffrir énormément de nervosité, ce qui n’était que trop évident lors de ses deux tournois d’ouverture de la saison en Australie l’année dernière lorsqu’elle a été réduite en larmes alors que son service s’effondrait.

Classée cinq favorites, elle débutera sa campagne contre Tereza Martincova, de la République tchèque, 73e au classement, mardi.

Coco Gauff

La jeune femme de 18 ans se rend à Melbourne Park en pleine forme après avoir remporté son troisième titre WTA à la Classique d’Auckland ce mois-ci et a averti samedi que son “meilleur reste à venir”.

La septième tête de série a conquis les cœurs pour la première fois à l’âge de 15 ans en 2019 à Wimbledon lorsqu’elle est arrivée en tant que qualificative et a atteint les 16 derniers, battant la quintuple championne Venus Williams en cours de route.

Ses exploits ont déclenché “Coco Mania” et elle a remporté son premier titre WTA cette année-là avec sa deuxième venue en 2021, une année où elle a battu Barty à Rome.

L’année dernière, elle a atteint sa première finale du Grand Chelem, s’inclinant face à Swiatek à Roland Garros.

L’Américaine a l’honneur de disputer le match d’ouverture de lundi sur la pièce maîtresse de la Rod Laver Arena contre la numéro 48 mondiale de la République tchèque, Katerina Siniakova.

Gauff serait la plus jeune championne de l’Open d’Australie depuis Martina Hingis, âgée de 16 ans, en 1997 si elle remportait la Coupe Daphne Akhurst du vainqueur.

