L’une des figures scientifiques les plus reconnaissables de l’histoire humaine, Albert Einstein, est née le 14 mars 1879. Sa théorie de la relativité a révolutionné le domaine de la physique, inspirant de nombreux futurs scientifiques et formant la base de presque toutes les inventions futures. Le lauréat du prix Nobel de physique en 1921 a travaillé sur la découverte de la loi de l’effet photoélectrique et sa contribution a été immense à la physique théorique.

En se souvenant de lui à l’occasion de son 142e anniversaire de naissance, voici cinq faits intéressants et non académiques sur le génie.

Sa naissance a fait peur à la famille

Selon le livre de Denis Brian, Einstein: A Life, il est né avec une tête étrangement grande et déformée qui a terrifié sa grand-mère.

Il était un épanoui tardif

L’homme qui a découvert tant de principes de physique a eu du mal à formuler ses mots et ne pouvait pas parler du tout avant l’âge de plus de 2 ans.

Ses enfants peuvent être crédités pour ses cheveux emblématiques

Google images des jeunes années d’Einstein et vous remarquerez qu’il était très prudent avec ses cheveux, toujours huilé en arrière. Mais grâce aux pressions de la paternité, et luttant pour subvenir aux besoins de sa famille en tant que commis, il a arrêté d’aller souvent chez le coiffeur et a simplement embrassé son «côté sauvage».

Ses blagues étaient souvent NSFW

Les stéréotypes dans la culture pop dépeignent les gens de science comme geek, non sexuels et sans humour. Einstein n’était pas un stéréotype et était assez connu pour son amour de l’humour torride et sexuel.

Einstein, le playboy

L’homme adorait sa physique et il aimait aimer. National Geographic l’a même fouillé et a renommé sa théorie en «Théorie de l’infidélité». Le scientifique a écrit à une amie que la tricherie était la norme chez les humains et avait des opinions très libérales sur les affaires.

Einstein avait également beaucoup de pensées incroyables sur la vie. Voici cinq citations d’Albert Einstein:

– Deux choses sont infinies: l’univers et la bêtise humaine; et je ne suis pas sûr de l’univers.

– Si vous ne pouvez pas l’expliquer à un enfant de six ans, vous ne le comprenez pas vous-même

– La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle

– N’importe quel imbécile peut le savoir. Le but est de comprendre

– Essayez de ne pas devenir un homme de succès. Devenez plutôt un homme de valeur.