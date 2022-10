Cinq façons effrayantes pour Poutine de faire exploser une bombe nucléaire… du test de drone “apocalypse” de Poséidon à l’explosion en mer Noire

VLADIMIR Poutine pourrait passer au nucléaire en lançant un engin à faible rendement en Ukraine, lancer une bombe sur la mer Noire ou test de tir d’un drone Poséidon au large des États-Unis côte, avertissent les experts.

Le tyran – qui aura 70 ans vendredi – se “prépare à prendre des décisions clés depuis un bunker” après avoir averti sa famille la plus proche d’être prête à évacuer Moscou à la hâte, selon des informations.

Le Kremlin a affirmé que Vladimir Poutine avait rencontré son ministre de la Culture à Moscou hier, mais des rapports affirment qu’il se trouve vraiment dans un bunker isolé en Sibérie Crédit : AP

Le tyran a pris la parole lors d’un rassemblement sur la Place Rouge après avoir annexé quatre régions d’Ukraine vendredi Crédit : AFP

Poutine a averti qu’il utiliserait “n’importe quel moyen” pour défendre le territoire occupé Crédit : Reuters

La Russie a averti que l’invasion de l’Ukraine pourrait se terminer par une guerre mondiale nucléaire

La maîtresse gymnaste de Poutine, Alina Kabaeva, 40 ans, et leurs enfants sont prêts à être emmenés au bunker éloigné avec de hauts responsables gouvernementaux, selon les allégations.

Ses deux filles adultes et leurs familles auraient également été averties qu’elles pourraient être évacuées, selon la chaîne anti-Kremlin General SVR Telegram.

Il affirme que Poutine, malade – dont la maladie obligerait à prendre des décisions de plus en plus irréfléchies -, s’est enfermé sous terre en Sibérie depuis qu’il a annexé illégalement quatre régions d’Ukraine vendredi.

Mad Vlad a averti lors de la cérémonie qu’il utiliserait “tous les moyens” pour les défendre – considérés comme une menace pour déclencher une guerre mondiale nucléaire.

Le général SVR a affirmé que toutes ses apparitions depuis lors étaient préenregistrées et il est en fait dans son bunker en train de consulter des sorciers tout en réfléchissant à une frappe nucléaire.

Les chamans ont exécuté un rituel “d’oiseau brûlant” pour Poutine qui pourrait signifier “la victoire et la mort”, laissant l’interprétation “au fantasme douloureux du président”, a-t-il affirmé.

Les craintes d’un essai nucléaire imminent à la frontière ukrainienne ont été soulevées aujourd’hui après qu’un train a été vu transportant des fournitures.

Pendant ce temps, l’Otan a averti que la Russie a déployé son nouveau sous-marin géant Belgorod qui peut être armé de terrifiants “drones apocalyptiques” nucléaires.

Les torpilles Poséidon transporteraient une ogive de deux mégatonnes conçue pour dévaster les villes côtières avec un tsunami radioactif de 300 pieds.

Les experts ont précédemment averti que Poutine était “plus probable” de lancer une bombe nucléaire que d’accepter la défaite en Ukraine.

Et Joseph Cirincione, un éminent membre du Quincy Institute for Responsible Statecraft à Washington DC, a révélé cinq façons effrayantes pour Poutine de déchaîner des armes nucléaires sur le monde.

S’exprimant sur Bill Press Pods, il a averti que le dictateur russe pourrait d’abord lancer des armes nucléaires dans la mer Noire en tant que “tir de démonstration” avant d’utiliser des armes nucléaires sur des cibles en Ukraine.

Et dans le pire scénario inquiétant, M. Cirincione a déclaré que Poutine pourrait tirer sur des cibles de l’OTAN ou même sur les États-Unis.

Coup d’avertissement

M. Cirincione a déclaré: “La première possibilité est que vous utilisiez une arme nucléaire dans un tir de démonstration, vous tireriez donc quelque chose dans la mer Noire, par exemple.

“Le but est d'”escalader pour désamorcer” si la guerre tourne mal.

“Si les Russes sentaient qu’ils étaient au bord de la défaite, ils tireraient un coup de feu nucléaire pour indiquer la gravité de la situation et faire reculer l’Occident.

“Si cela devait arriver, je dirais que la réaction serait un choc et une horreur – mais cela ne nécessiterait pas de réponse militaire.

“Vous n’avez rien à faire là-bas. Je dirais que la réponse américaine serait plus diplomatique.”

Nucléaire du champ de bataille

Dans un deuxième scénario, M. Cirincione a déclaré que Poutine pourrait lâcher une “arme à très faible rendement” sur une cible militaire en Ukraine.

La Russie est connue pour ses soi-disant bombes nucléaires tactiques, qui peuvent être lancées sur le champ de bataille par des missiles Iskander.

Ils tueraient des milliers de personnes et causeraient des dégâts importants.

Mais M. Cirincione a déclaré: “Encore une fois, les États-Unis n’exigeraient pas nécessairement une solution militaire.”

Ville rasée

L’expert a poursuivi : “La troisième possibilité est qu’ils utilisent une arme nucléaire sérieuse – de la taille d’Hiroshima ou plus – et qu’elle frappe et détruise une ville en Ukraine.

“A ce moment-là, c’est là que les choses deviennent assez sérieuses.

“Je m’attendrais immédiatement à voir une réponse militaire à long terme de l’Otan.

“Pas des forces de l’Otan au sol, mais des frappes à longue portée, dont nous sommes parfaitement capables.

“Nous pourrions frapper le site de lancement, par exemple, et définitivement envoyer un message disant” ne recommencez pas “.

“C’est ce que vous essayez de faire, essayer de contrôler l’escalade.”

Mais il a insisté sur le fait que l’Otan ne tirerait pas une arme nucléaire de représailles sur la Russie dans ce scénario.

L’OTAN attaquée

“C’est là que nous passons au quatrième scénario… ciblant une base de l’Otan”, a-t-il déclaré.

“Si vous voyiez une arme à faible rendement utilisée sur une cible de l’OTAN, alors vous recevriez un assaut aérien et terrestre de l’OTAN, qui ne ferait qu’anéantir l’armée russe en Ukraine.

“Nous pourrions le faire, cela prendrait quelques semaines, mais nous pourrions mettre fin à la guerre si nous le voulions.

“Ce que vous essayez d’éviter, c’est que la Russie tire à nouveau – une autre arme nucléaire.

“C’est là que ça devient extrêmement risqué. Poutine peut penser qu’il n’a pas d’autre choix que de se lancer.”

La guerre totale

Il a ajouté: “C’est pourquoi la cinquième et dernière étape – si Poutine utilisait une arme nucléaire sur une cible américaine et utilisait un missile à longue portée pour tirer sur les États-Unis – alors tous les paris sont ouverts.

“Il ne fait aucun doute que le commandement militaire américain serait presque universel en exigeant que nous répondions par une frappe nucléaire.

“Il faudrait probablement plusieurs frappes pour assommer la structure de commandement et certaines de leurs capacités avant qu’ils ne puissent réagir – y compris assommer Poutine lui-même.”

M. Cirincione a déclaré que les hauts responsables du gouvernement américain travailleraient sur les scénarios et prépareraient des réponses possibles si la guerre de Poutine s’intensifiait.

Il a ajouté: “Je viens de vous en donner cinq, mais je parie qu’ils ont une liste de 25 qui permettent de peaufiner ce que vous feriez et comment vous le feriez.

“Mais je crois que pour bon nombre de ces scénarios, vous devez monter assez haut avant d’arriver à la réponse nucléaire américaine.”

Le sous-marin russe Belgorod de 604 pieds est conçu pour transporter des torpilles «drones apocalyptiques»

Un lanceur ICBM Topol-M russe lors d’un défilé du Jour de la Victoire sur la Place Rouge de Moscou Crédit : AFP