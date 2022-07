Cinq façons dont les États-Unis peuvent encore lutter contre le changement climatique

Les centrales électriques au charbon et au gaz sont la deuxième source d’émissions de gaz à effet de serre du pays. Alors que l’Agence de protection de l’environnement a été empêchée par la Cour suprême d’émettre une règle radicale et ambitieuse qui fermerait les centrales électriques alimentées au charbon et au gaz, l’agence prévoit toujours d’émettre une règle plus modeste qui obligerait les services publics d’électricité à réduire légèrement leur émissions de gaz à effet de serre, et éventuellement d’installer une technologie pour capter et séquestrer la pollution par le dioxyde de carbone, bien que cette technologie coûteuse ne soit pas encore largement disponible.

L’agence prévoit également des limites plus strictes sur d’autres types de pollution provenant des centrales électriques – comme le mercure, le smog et la suie – qui ne sont pas des gaz à effet de serre. L’idée est que la répression de ces polluants pourrait obliger les services publics d’électricité à nettoyer ou à fermer les installations les plus sales, telles que les centrales électriques au charbon, qui produisent plus de dioxyde de carbone que les centrales au gaz.

Zoom sur le méthane

Le dioxyde de carbone produit par la combustion de combustibles fossiles est le gaz à effet de serre le plus abondant et le plus dangereux de la planète, mais le méthane, qui est émis dans l’atmosphère par les fuites des sites de forage pétrolier et gazier, arrive juste derrière. Il persiste dans l’atmosphère pendant une période de temps plus courte que le dioxyde de carbone, mais a une plus grande force de frappe pendant qu’il dure. Selon certaines estimations, le méthane a 80 fois le pouvoir de piégeage de la chaleur du dioxyde de carbone au cours de ses 20 premières années dans l’atmosphère.