Cinq façons dont le monde s’améliore

À certains égards, le monde est horrible – comme beaucoup de gens vous le diront.

Mais d’une manière importante, les choses se sont beaucoup améliorées en peu de temps.

Les décès maternels et infantiles, l’espérance de vie, l’alphabétisation et même les chiffres de la démocratie montrent à quel point le monde s’améliore.

Personnes je ne pense pas toujours que le présent est meilleur que le passé; leur capacité à le faire dépend grandement de l’endroit où ils vivent. Il existe, pensent certains, une tendance naturelle à rechercher les problèmes dans le présent – ​​parce que c’est ainsi qu’on y survit – tandis que la mémoire adoucit et la nostalgie colore le passé.

Le changement climatique, et peut-être les conflits à l’échelle mondiale, menacent l’avenir. Et selon la façon dont vous découpez les données, vous pouvez simultanément affirmer que le monde est en mauvais état, que les choses ne vont pas assez bien et que les choses s’améliorent.

À l’échelle mondiale cependant, et à certains égards, les choses se sont considérablement améliorées au fil du temps. Voici cinq exemples.

Les mères et les enfants meurent beaucoup moins souvent et même les maladies non transmissibles sont en recul

La réduction du taux de mortalité maternelle et infantile est un objectif mondial clé, et la réalité risque d’être en deçà des attentes d’ici 2030. Pourtant, des progrès incroyables ont été réalisés, comme le montrent les statistiques globales.

À l’échelle mondiale, les mères qui accouchent meurent désormais un tiers moins souvent qu’en 2000, et la proportion d’enfants qui meurent avant l’âge de 5 ans a diminué de moitié.

Les maladies non transmissibles, principalement les maladies cardiaques, ont régulièrement augmenté en tant que causes de décès, à mesure que les populations vieillissent et que les gens meurent moins souvent des suites d’infections ou d’accidents. Mais si l’on considère ceux qui se situent au milieu de la vie, les améliorations deviennent évidentes : depuis 2000, le risque qu’une personne de 30 ans meure d’une des principales maladies non transmissibles a diminué de 22 %.

Les gens vivent plus longtemps, même avec le Covid-19

En 2021, l’Afrique du Sud a connu une forte baisse de l’espérance de vie. Pour les hommes, ce nombre est passé de 62,4 ans à 59,3 ans, et chez les femmes, de 68,4 à 64,6 ans.

Au début du 19ème siècle, personne n’avait une chance décente de vivre plus de 40 ans. Dans certaines régions d’Afrique – le continent qui compte de loin la population la plus éphémère – cela est toujours vrai. Mais en moyenne, les choses vont bien mieux.

Dans les années 1960, l’espérance de vie moyenne en Afrique du Sud était d’environ 53 ans. Dans les pires jours du déni du VIH, l’AS s’est à nouveau dangereusement rapprochée de ce genre de niveaux. Cependant, même le Covid-19 n’a pas fait beaucoup de dégâts, et les enfants nés aujourd’hui peuvent donc s’attendre à au moins une décennie de vie supplémentaire par rapport à leurs grands-parents.

Il en va de même pour l’Afrique dans son ensemble ; Jusqu’à la fin des années 1980, l’espérance de vie moyenne tournait autour de 50 ans ; aujourd’hui, elle est de 60 ans.

Pour l’ensemble du monde, en moyenne, les meilleures données disponibles suggèrent : la durée de vie a augmenté du milieu des années 60 en 1990 à 71 ans en 2021 – après avoir atteint 73 ans en 2019.

Beaucoup moins de personnes vivent dans une pauvreté désespérée

Depuis à peine 30 ans, la proportion de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté a diminué chaque année. La pandémie de Covid-19 a annulé deux ou trois années de progrès – mais les chiffres à long terme restent étonnants.

L’Asie du Sud, par exemple, a connu une diminution de plus de 70 % du nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté depuis 1990.alors même que les populations augmentaient.

La définition exacte de l’extrême pauvreté est une question délicate, souvent politiquement chargée, et plus on remonte loin, moins les données deviennent fiables.

Mais selon l’historien Michail Moatsos, en 1820, environ 75 % de la population mondiale était quasiment toujours au bord de la mort de faim.

Même en ajoutant des milliards de personnes à la population, le chiffre équivalent aujourd’hui est plus proche de 10 %.

Le les progrès réalisés jusqu’à présent n’ont pas été suffisants pour atteindre l’objectif mondial d’éradication de l’extrême pauvreté d’ici 2030mais contrairement à certains autres objectifs de développement, l’éradication de l’extrême pauvreté semble réalisable.

Il y a beaucoup plus de démocratie

En 1930, 75 % de la planète vivait dans ce que l’on pourrait qualifier d’autocraties fermées.. Pour certains, la situation était meilleure, pour d’autres, la situation était pire, mais très peu vivaient dans des endroits où ils avaient leur mot à dire sur la manière dont leur nation était gouvernée.

Les récents coups d’État n’ont pas aidé, mais même en incluant ceux-ci, moins de 17 % des pays du monde sont désormais considérés comme des autocraties fermées.

D’après le décompte le plus récent, plus de 1,3 milliard de personnes vivent désormais dans ce que tout le monde considère comme des démocraties. Ce chiffre est bien plus élevé pour les personnes qui vivent dans des régions où se tiennent des élections – mais toutes les élections ne sont pas égales. Ce que certains chercheurs appellent des autocraties électorales, et d’autres des systèmes hybrides, prédomine grâce à la Chine et à l’Inde.

Mais comptez les gens dans des endroits qui prétendent au moins que tout le monde devrait avoir son mot à dire, et la situation a changé en moins de cent ans : 75 % des gens ont désormais le droit de vote.

L’alphabétisation est la norme

Dans les années 1960, environ 60 % de la population mondiale ne savait pas lire.

Cela représente en soi une amélioration majeure; cent ans auparavant, plus de 80 % de la population était analphabète.

Aujourd’hui, il est rare de trouver un adulte incapable de lire et d’écrire. Incluez partout, des zones de guerre à long terme aux États en faillite, et la meilleure estimation est que seulement 13 % environ de la population mondiale est analphabète.