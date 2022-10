Cinq façons dévastatrices dont l’Occident pourrait riposter contre Poutine si le tyran russe lançait une bombe nucléaire en Ukraine

Alors que Poutine, désespéré, intensifie ses menaces nucléaires face à sa guerre chancelante en Ukraine, l’Occident évalue ses options pour savoir comment il pourrait riposter.

Les tensions se sont intensifiées au cours du week-end alors qu’un allié clé du tyran a appelé la Russie à libérer une “arme nucléaire à faible rendement” en Ukraine après que les forces russes humiliées se soient retirées d’un champ de bataille majeur.

Désespéré, Poutine intensifie ses menaces nucléaires alors que la guerre en Ukraine faiblit Crédit : AP

Les troupes russes s’alignent avant de se diriger vers la ligne de front ukrainienne Crédit : AP

Le président russe Vladimir Poutine au concert de la Place Rouge à Moscou 1 crédit : East2West

Après avoir été encerclée par les troupes ukrainiennes, la Russie a retiré ses soldats en difficulté de la ville de Lyman – et Ramzan Kadyrov, chef de la région de Tchétchénie, a appelé à la prise de “mesures plus drastiques”.

Dans un message glaçant, il a écrit : « A mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises, jusqu’à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement.

Bien que d’autres alliés de Poutine aient suggéré que la Russie pourrait avoir besoin de recourir aux armes nucléaires, l’appel de Kadyrov était le plus urgent et le plus explicite.

Lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Kadyrov avait le droit d’exprimer son opinion – mais l’approche militaire de la Russie ne devrait pas être motivée par les émotions.

“Même dans les moments difficiles, les émotions doivent être tenues à l’écart de toute évaluation”, a-t-il déclaré. “Nous préférons donc nous en tenir à des évaluations équilibrées et objectives.”

Peskov a déclaré que la base de toute utilisation d’armes nucléaires était établie dans la doctrine nucléaire russe.

Les règles autorisent l’utilisation d’armes nucléaires si elles sont utilisées contre la Russie ou si l’État russe fait face à une menace existentielle d’armes conventionnelles.

Le mois dernier, Poutine a averti l’Occident qu’il “ne bluffait pas” lorsqu’il a déclaré que la Russie était prête à utiliser des armes nucléaires pour protéger son territoire.

Et dans un discours dérangé vendredi, Poutine a déclaré qu’il “défendrait notre terre de toutes nos forces et de tous nos moyens”.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde contre les “graves conséquences pour la Russie” si des armes nucléaires sont lancées, car cette décision imprudente “changerait la nature” de la guerre.

Alors que le tyran plonge le monde dans le moment le plus dangereux depuis son invasion, l’Occident évalue maintenant ses options quant à la manière dont il riposterait en cas d’attaque nucléaire de la Russie.

Mais les choix sont compliqués.

Bien que les États-Unis et l’OTAN ne veuillent pas paraître faibles face à une menace nucléaire, certains craignent que certaines réponses n’aggravent le conflit en une guerre nucléaire mondiale dévastatrice.

REPRÉSAILLES NUCLÉAIRES À PLEIN TEMPS

En cas de frappe nucléaire, l’Occident pourrait répondre par des représailles nucléaires à part entière en lançant sa propre arme nucléaire en Russie.

Mais les experts ont souligné que ce scénario est peu probable car il dégénérerait le conflit en une terrifiante guerre nucléaire totale entre l’Occident et la Russie.

L’expert américain en sécurité nationale Jeffrey Edmonds a déclaré au Bulletin : « Frapper une cible en Russie avec une arme nucléaire, quel que soit son rendement, change fondamentalement le conflit.

“L’utilisation d’une arme nucléaire contre la Russie transforme immédiatement le conflit en une guerre entre la Russie et les États-Unis et l’OTAN qui a ignoré toutes les options conventionnelles de gestion de l’escalade.

« Frapper des cibles à l’intérieur de la Russie avec des armes nucléaires ne sera probablement pas considéré par le président américain comme une option viable.

ÉLIMINER L’ARMÉE RUSSE

Une autre option pour l’Occident est d’anéantir l’armée de Poutine.

L’ancien directeur de la CIA et général à la retraite David Petraeus a déclaré que les États-Unis et leurs alliés détruiraient les troupes et l’équipement russes en Ukraine si Poutine lançait une bombe nucléaire.

Il a déclaré à ABC News: “Juste pour vous donner une hypothèse, nous réagirions en dirigeant un effort de l’OTAN – un collectif – qui éliminerait toutes les forces conventionnelles russes que nous pouvons voir et identifier sur le champ de bataille en Ukraine et aussi en Crimée et dans tous les navire en mer Noire. »

Bien que l’Ukraine ne soit pas encore membre de l’OTAN, une “réponse des États-Unis et de l’OTAN” serait de mise si la Russie utilise des armes nucléaires, a déclaré Petraeus.

Petraeus a admis que la probabilité que les radiations atteignent les pays de l’OTAN pourrait être considérée comme une attaque contre un membre de l’OTAN.

“Peut-être que vous pouvez faire ce cas. L’autre cas est que c’est tellement horrible qu’il doit y avoir une réponse – cela ne peut pas rester sans réponse”, a-t-il déclaré.

Le sénateur Marco Rubio, membre républicain de premier plan de la commission sénatoriale des relations extérieures, a déclaré qu’il était “tout à fait possible” que Poutine puisse frapper les points de distribution où les fournitures arrivent en Ukraine.

Et l’OTAN devra y répondre, a-t-il dit.

Il a déclaré à CNN: “Comment il réagira, je pense que cela dépendra en grande partie de la nature de l’attaque, de son ampleur et de sa portée.”

Le Moskva, croiseur lance-missiles phare de la flotte russe de la mer Noire, avant son naufrage Crédit : AFP

Des militaires français et roumains participent à un exercice de l’OTAN Crédit : AFP

L’élimination de la flotte de la mer Noire est une option pour l’Occident Crédit : AFP

COULER LA FLOTTE DE LA MER NOIRE

Pour s’assurer que les forces de Poutine luttent sur terre et sur l’eau, Petraeus a déclaré que les États-Unis et leurs alliés couleraient également sa flotte de la mer Noire s’il lançait une bombe nucléaire.

La flotte basée en Crimée était considérée comme essentielle à l’invasion de l’Ukraine par Poutine, car elle constitue la principale voie d’approvisionnement des forces russes dans le sud de l’Ukraine.

L’anéantissement de la flotte rendrait plus difficile le déplacement des troupes et de l’équipement par voie maritime, et la destruction de la force navale signifierait également l’élimination du régiment d’aviation de la flotte de la mer Noire.

La flotte de la mer Noire est beaucoup plus grande que la marine ukrainienne et une source de fierté nationale.

Mais il a été battu par des attaques de missiles et de drones ukrainiens au cours des sept derniers mois.

En avril, l’Ukraine a frappé son navire de guerre de tête, le Moskva, avec des missiles Neptune, le faisant prendre feu et couler.

FRAPPE CIBLÉE

L’OTAN pourrait également choisir de riposter par une frappe ciblée conventionnelle contre un navire de la marine russe ou une campagne ciblée contre l’armée de l’air de Moscou.

Mary Glantz, de l’Institut américain pour la paix, a déclaré que l’Occident pourrait également éliminer les unités russes responsables de l’utilisation d’armes nucléaires.

Glantz a averti : “Cela montrerait au monde que les États-Unis sont sérieux dans la défense des États qui renoncent au développement et à l’utilisation d’armes nucléaires.”

Les États-Unis ont également positionné environ 100 de leurs propres armes nucléaires tactiques dans les pays de l’OTAN et pourraient les utiliser pour répondre aux forces russes.

Nous répondrions en dirigeant un effort de l’OTAN qui éliminerait toutes les forces conventionnelles russes que nous pouvons voir David Pétraeus

Les bombes tactiques sont conçues pour avoir un impact plus limité sur le champ de bataille – par rapport aux armes nucléaires qui sont conçues pour combattre et gagner des guerres totales.

Ce sont de petites armes, allant de 0,3 kilotonne à 100 kilotonnes de puissance explosive – par rapport aux 1,2 mégatonnes de la plus grande ogive stratégique américaine ou à la bombe de 58 mégatonnes testée par la Russie en 1961.

Matthew Kroenig, du Conseil de l’Atlantique, a déclaré qu’il “ferait preuve de détermination et rappellerait à Moscou le danger de ses actions”.

RENFORCEMENT DES SANCTIONS

L’Occident a déjà imposé une série de sanctions contre la Russie en réponse à la guerre en Ukraine.

Et les sanctions pourraient être renforcées en cas de frappe nucléaire pour frapper durement l’économie russe.

Pas plus tard que la semaine dernière, la Grande-Bretagne et l’Amérique ont immédiatement réagi à la décision de Poutine d’annexer les régions ukrainiennes par une vague de nouvelles sanctions.

Mais Glantz a déclaré: “Cette réponse n’est pas significativement différente des activités actuelles et ne mettrait pas aussi en évidence la différence entre l’agression conventionnelle et nucléaire russe.

“Il n’est pas certain que les puissances nucléaires potentielles observant la réponse à l’attaque de la Russie considéreraient cette défense suffisante d’une puissance non nucléaire.”

Asseyez-vous et ne faites rien

L’Occident ne pourrait rien faire en réponse à une attaque nucléaire – même si cela reste peu probable.

Il est probable qu’il y aurait une forme de réponse de l’OTAN et des États-Unis si Poutine appuyait sur le bouton nucléaire.

Par exemple, l’Occident pourrait continuer à fournir une aide militaire aux Ukrainiens sans aggraver la guerre avec des attaques contre la Russie, ou imposer de nouvelles sanctions radicales.

POUSSE POUR LE RÈGLEMENT

Cette option implique de mettre fin à la guerre d’une manière qui donne aux dirigeants russes une “sortie” du conflit.

Mais ce mouvement de l’Occident montrerait que le chantage nucléaire fonctionne.

L’expert américain en sécurité nationale, Edmonds, a déclaré: “Bien qu’apparemment raisonnable compte tenu du niveau de destruction et des coûts de l’escalade, cette option présente des défis et des implications importants pour l’environnement de sécurité internationale.”

Il a expliqué que la Russie souhaiterait un règlement négocié qui mette fin à la coopération en matière de sécurité entre les États-Unis, l’Ukraine et l’OTAN – et accepte la possession russe de la Crimée et du Donbass.

“Compte tenu du succès ukrainien dans la défense de leur pays jusqu’à présent, cela ne semble pas politiquement faisable ou souhaitable du point de vue des dirigeants ukrainiens”, a-t-il déclaré.