Cinq façons de rester hydraté lorsque vous ne buvez pas assez d’eau

Boire suffisamment d’eau ? Pour vous aider à rester hydraté sans avoir à avaler un océan, Live It Up a trouvé cinq autres façons de répondre à vos besoins en liquides.

5 conseils pour rester hydraté sans boire d’eau

L’hydratation est synonyme de santé, nous dit-on souvent – ​​et il semble que ce message soit répandu. Les applications d’hydratation telles que Waterllama peuvent vous aider à suivre la quantité d’eau que vous buvez par jour. Les bouteilles d’eau réutilisables d’entreprises comme Yeti et S’Well sont désormais indispensables lors des promenades en ville. Des eaux audacieuses et hyper-commercialisées portant des noms comme Liquid Death ont également fait le tour de presque toutes les fêtes dans la cour.

L’hydratation est un sujet brûlant car elle est très importante. L’eau élimine les bactéries de la vessie, transporte les nutriments et l’oxygène vers les cellules et régule la température corporelle. Lorsqu’ils sont dissous dans l’eau, les électrolytes acquièrent une charge positive ou négative. Ces électrolytes aident à réguler les réactions chimiques dans le corps et à équilibrer les fluides à l’intérieur et à l’extérieur des cellules.

Alors, quelle quantité d’eau devriez-vous boire ? La règle empirique familière est d’environ huit verres par jour, soit environ 64 onces, pour les adultes en bonne santé, mais la réalité est un peu plus compliquée, selon Sarah Adlerdiététicienne du sport à l’Université de Californie à Los Angeles. Adler conseille de boire 0,5 à 1 once d’eau par jour et par kilo de poids corporel.

Les besoins en hydratation peuvent varier et changer en fonction de la chaleur, de l’humidité et des niveaux d’activité. Les personnes qui font du sport ou s’exercent devraient viser 1 once d’eau par livre par jour. « Nous aurons peut-être besoin de plus, ou de moins », a déclaré Adler à UCLA Health.

Les experts disent cependant qu’il est possible de devenir surhydraté. Les symptômes d’une légère surhydratation peuvent inclure de la fatigue ou de la distraction. Si vous buvez trop d’eau sur une courte période, vous pouvez développer une toxicité de l’eau.

Alors, pour vous aider à rester hydraté sans avoir à avaler un océan, Vivez-le J’ai trouvé cinq autres façons de répondre à vos besoins en liquides.

Obtenez vos fruits

Les fruits sont une excellente source d’hydratation. La pastèque, les fraises et le cantaloup contiennent entre 90 et 92 % d’eau, tandis que les pêches et les oranges en contiennent environ 88 à 89 %. Non seulement ces fruits sont une excellente source de liquides, mais ils fournissent également des nutriments supplémentaires. Les pastèques contiennent de la vitamine C, de la vitamine A et du potassium et sont une bonne source de lycopène antioxydant. Les fraises sont une bonne source de fibres et fournissent également du manganèse et de la vitamine C.

Sortir des légumes

Les légumes sont une autre excellente source d’hydratation. Optez pour la laitue, le chou, le bok choy, le céleri, le concombre et les épinards, qui contiennent tous 90 à 96 % d’eau. D’autres bonnes options sont les avocats, les carottes et le brocoli, qui contiennent environ 70 à 90 % d’eau.

Continue à meugler

Le lait écrémé, une version du lait presque sans matières grasses qui contient toujours les mêmes vitamines et minéraux, est en réalité composé à 91 % d’eau. Il regorge également de vitamines et de minéraux, comme la vitamine A, le calcium, la riboflavine, la vitamine B12, le phosphore et le potassium. Petites études au fil des années ont découvert que le lait aidait les gens à se réhydrater après un entraînement intense. Le lait peut vous aider à rester hydraté et à vous réhydrater après une séance d’entraînement, car il est riche en protéines et en électrolytes qui peuvent remplacer ceux que vous avez perdus.

Café ou thé, s’il vous plaît

Le café et le thé peuvent être hydratants. Harvard Health a déclaré que le fait que les boissons contenant de la caféine soient déshydratantes est un mythe. Ils peuvent vous faire uriner, mais l’eau qu’ils contiennent contribue à l’hydratation globale tout au long de la journée. Assurez-vous simplement de rester à l’écart des versions plus sucrées de ces boissons qui peuvent entraîner une prise de poids et le diabète.

Outre sa teneur en caféine, le café contient des vitamines B, de la riboflavine, du potassium et des antioxydants. Les thés blanc, noir et vert sont riches en antioxydants et autres composés d’origine végétale qui réduisent l’inflammation.

Smoothie-le

Maintenant que vous connaissez tous les bienfaits des fruits, des légumes et du lait écrémé, pourquoi ne pas essayer de les combiner dans un savoureux smoothie ? L’eau de coco, les baies et les épinards peuvent produire un baie combo savoureux, tandis que le café infusé, les bananes et le beurre de cacahuète pourraient constituer un remontant aux noisettes le matin. L’American Obesity Foundation a quelques recettes savoureuses et hydratantes offrir; assurez-vous simplement de privilégier les fruits et légumes plutôt que le sucre.

