Cinq façons de perdre du poids sans sauter de repas

Sauter des repas pour perdre du poids est un mythe. En fait, sauter des repas est connu pour causer des problèmes digestifs et affecter inversement votre métabolisme. Une alimentation holistique et un mode de vie équilibré sont indispensables pour mener une vie saine et assurer une perte de poids. Certains des moyens efficaces pour rester agile et perdre du poids sont d’avoir un régime alimentaire riche en nutriments et cohérent, associé à un régime d’exercice.

Voici quelques moyens sûrs de perdre ces kilos en trop tout en évitant de sauter des repas:

1. Adoptez un régime alimentaire équilibré:

je. Manger de la bonne façon fait toujours des merveilles. Alors, éloignez-vous toujours des régimes à la mode. Offrez-vous des légumes, des fruits frais plutôt que des aliments transformés instantanés. Procurez-vous des produits locaux et saisonniers au lieu de chercher les produits alimentaires les plus annoncés.

ii. Optez pour des aliments biologiques, faits maison et faibles en gras. Optez pour les produits laitiers tels que le lait tonique, le yogourt; tartinade de moutarde, beurre d’arachide au lieu de mayonnaise, beurre, crème.

iii. Faites le plein de protéines et de fibres: les protéines consommées avec des aliments riches en fibres fonctionnent miraculeusement bien pour perdre du poids. Par exemple, riz-lentille; poulet-légumes; yaourt aux fruits; pain complet aux œufs; quinoa / rajma-veggies.

2. Pas de repas après le coucher du soleil: faites-en un rituel à manger seulement avant 19 heures au moins. Rien ne fonctionne mieux que de garder votre horloge biologique en phase avec l’horloge de la nature. La capacité du corps à digérer s’affaiblit après le coucher du soleil. Des études ont révélé que ceux qui n’ont pas mangé entre 19 h et 6 h peuvent perdre du poids avec succès.

3. Dites adieu à la sédentarité: rendez les longues promenades obligatoires. Essayez d’incorporer au moins 30 minutes d’exercice, de longues marches. Ne restez pas assis au même endroit pendant plus d’une heure. Faites une courte pause et étirez vos mains, votre corps; se promener pendant un certain temps entre le travail. Un mode de vie sédentaire fait des ravages sur votre santé et se mêle de la perte de poids.

4. Réduisez la caféine, les boissons sucrées: buvez beaucoup d’eau. Évitez le café excessif, les colas, les boissons froides. Au lieu de cela, prenez de l’eau de coco, du jus de fruits ou des tisanes. De cette façon, vous vous éviterez de prendre du poids et d’être soumis à de nombreuses autres affections comme le diabète, la constipation, l’obésité.

5. Dormez bien, évitez le stress, l’alcool, le tabagisme: en donnant à votre corps le temps nécessaire pour se ressourcer du stress quotidien, la tension est très importante pour que votre programme de perte de poids soit sur la bonne voie. Avec l’accumulation du stress, la consommation d’alcool, le tabagisme – vos hormones, votre métabolisme – tout se détraque.

Alors suivez ces moyens sains pour assurer un régime de perte de poids en toute sécurité.