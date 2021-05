Cinq façons de négocier la divergence entre le yuan chinois et le dollar américain

La devise a atteint jeudi un plus haut de trois ans sur les marchés offshore, tandis que l’indice du dollar américain a oscillé près de son plus bas de 12 mois, accentuant une divergence continue. Le yuan chinois a surperformé par rapport au dollar depuis la mi-2020.

« Vous vous approchez d’un rendement de 5% et vous investissez dans les obligations des marchés émergents parce que le monde a moins peur des risques de crédit aujourd’hui qu’il y a un an », a-t-il déclaré. « Environ 10% de cet ETF est orienté vers la Chine, donc, vous participez à ce commerce … et vous obtenez un certain rendement sur ce qui a été un marché à faible rendement obstinément. »

Il a suggéré de jouer la division dollar-yuan via le VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC), un panier d’obligations des marchés émergents libellées en devises locales.

Avec le yuan maintenant au-dessus d’une tendance baissière pluriannuelle par rapport au dollar, la Chine peut utiliser la force de sa devise à son avantage, a déclaré Bill Baruch, fondateur et président de Blue Line Capital.

« Leur monnaie va voyager plus loin pour eux et leur permettre d’acheter plus de matières premières », a-t-il déclaré jeudi dans la même interview.

Baruch était particulièrement sensible à cuivre – il détient des appels sur la matière première sous-jacente – et a suggéré de le jouer via la société minière Freeport-McMoRan.

« Vous avez une belle petite tendance à la hausse là-bas », a-t-il déclaré. Je pense que cela pourrait exploser à la hausse. »