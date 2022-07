Cinq façons d’aubergine – Le New York Times

“Aucun autre légume n’est aussi content de s’abandonner à votre volonté”, a écrit Ruth Reichl à propos de l’aubergine dans son livre de cuisine de 2015, “My Kitchen Year”. Cependant, si vous êtes sceptique, voici une façon de gagner rapidement en confiance : commencez par sa simple salade d’aubergines, que j’ai faite tellement de fois depuis la première lecture que j’en ai perdu le fil.

Utilisez une fourchette pour piquer l’aubergine, puis flambez-la directement sur la flamme d’une cuisinière à gaz ou sous le gril, jusqu’à ce que la peau soit carbonisée et que la viande soit tendre – ne la nourrissez pas maintenant, laissez-la vraiment couver ! Soyez patient – l’aubergine est ferme et spongieuse lorsqu’elle n’est pas cuite, mais donnez-lui un peu plus de temps et elle devient tendre, luxueuse et crémeuse.

Décollez la peau brûlée et écrasez la viande d’aubergine molle dans un bol. Dans la recette de Ruth, elle ajoute de la sauce de poisson (vous pouvez utiliser une sauce de poisson végétarienne), du jus de citron vert, une pincée de sucre, de l’ail et du piment, et une fois refroidi, le recouvre d’herbes. Mais cette technique consistant à soumettre l’aubergine entière à une flamme, puis à l’éplucher, est une excellente façon de commencer un certain nombre de plats.