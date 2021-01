Les temps de sommeil varient selon les individus en raison de plusieurs facteurs. Un sommeil de qualité, cependant, est de la plus haute importance pour maintenir un corps et un esprit sains. Le manque de sommeil affecte notre santé mentale, notre cœur, notre poids et notre système immunitaire. Un rythme de sommeil sain est nécessaire pour nous assurer que nous conduisons nos affaires quotidiennes avec pleine vigueur. Vous trouverez ci-dessous cinq étapes pour améliorer les habitudes de sommeil.

1. Planifier notre sommeil

Il faut maintenir la cohérence des heures de sommeil et d’éveil. Habituellement, sept à huit heures de sommeil par nuit suffisent. Les professionnels qui travaillent utilisent souvent leurs week-ends pour des fêtes et des dîners ou des films. Ils restent éveillés jusque tard dans la nuit et se réveillent tard le lendemain matin. Il affecte négativement le rythme circadien du corps ou le cycle veille-sommeil interne.

2. Dîner tôt

Il est conseillé de dîner au moins deux heures avant le coucher. Les aliments partiellement digérés peuvent être régurgités dans l’œsophage si l’on se couche peu de temps après un repas. Il est préférable de prendre des repas plus légers le soir pour éviter les inconforts comme les brûlures d’estomac.

3. Écouter de la musique douce

Les individus peuvent entreprendre des activités qui les mettent dans un état de repos pour induire le sommeil. On peut écouter de la musique douce et rythmée. Des airs classiques, en particulier Raga Nelambari dans la musique classique indienne, peuvent aider à s’endormir. On peut également écouter des battements binauraux, ou deux tonalités à des fréquences légèrement différentes, ce qui peut détendre l’esprit et préparer le cerveau au sommeil.

4. Prendre un bain

Un bain chaud avant le coucher nous aide à mieux dormir. Il augmente d’abord la température de notre corps, qui se refroidit une fois que nous avons terminé notre bain. Ce processus de refroidissement active la mélatonine, une hormone libérée par la glande pinéale, qui favorise le sommeil. C’est aussi pourquoi nous nous sentons somnolents en hiver à cause de l’augmentation des niveaux de mélatonine.

5. Utilisation de lumières tamisées

Outre les températures froides, la production de mélatonine augmente dans l’obscurité. Par conséquent, il est conseillé de remplacer les lumières vives par des lumières tamisées pendant au moins une heure avant le coucher pour aider notre corps à se préparer au sommeil. Il n’est pas recommandé de regarder la télévision ou les téléphones portables.