Guinness World Records a débuté en 1955 en tant que livre de records sécurisé par des personnes ayant des réalisations inhabituelles et a ensuite été transformé en base de données en ligne. 2020 touche à sa fin. Ce fut une année dépressive principalement à cause de la Coronavirus pandémie. Les gens ont enduré et ont continué leur vie. Certains d’entre eux, aux talents uniques, ont même créé des records du monde, faisant ce qu’ils aiment. Mentionnés ci-dessous sont cinq détenteurs de records du monde Guinness de cette année.

Hamako Mori

Célèbre comme Grand-mère gamer, la Japonaise de 90 ans joue à des jeux vidéo depuis quatre décennies. Elle a une chaîne Youtube avec 4,77 000 abonnés. Elle a été reconnue comme la plus ancienne Youtuber de jeu par les records du monde Guinness en mai de cette année.

Nadub Gill

Nadub Gill, 10 ans, du Pakistan, qui vit à Derby, en Angleterre, a réalisé un record du monde Guinness lors d’un concours de mathématiques en juin de cette année. Il a répondu 196 questions de multiplication et de division en 60 secondes, sur l’application «Times Tables Rock Stars», battant sept cents enfants.

Pam Onnen

Originaire du Minnesota, Pam Onnen a rendu sa ville de Hastings fière en enregistrant 56 mots à l’envers en une minute seulement. Elle a été reconnue par les records du monde Guinness en juillet de cette année. Elle a également la capacité de parler à l’envers.

Siddhant Gumber

Siddhant Gumber, un garçon de 12 ans originaire d’Inde, basé à Abu Dhabi, aux EAU, a obtenu un Record du monde Guinness en novembre, cette année. Il a identifié 39 compagnies aériennes à partir de la queue de leurs avions en une minute.

James Hobson

Le youtuber James Hobson, fondateur de Hacksmith Industries et son collègue Youtuber Bogdan Malynovskyy ont réalisé un record du monde Guinness avec leur prototype de sabre laser, en décembre. L’invention inspirée de Star Wars utilise du gaz propane liquide et de l’oxygène pour créer un faisceau de lumière de 4000 degrés Fahrenheit, qui peut traverser presque tout.

Les exemples ci-dessus nous rappellent les talents fascinants des êtres humains. Nous espérons que ces records du monde nous inspireront à croire en nos capacités et à garder notre optimisme en vie alors que nous accueillons 2021.