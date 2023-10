Cinq excellents hamburgers végétariens qui ne vous feront pas manquer de viande – Twin Cities

Au fil des années, j’ai reçu de nombreux courriels de lecteurs me demandant où trouver un bon burger végétarien.

Et même si j’en apprécie vraiment un bon, je trouve que de nombreux restaurants servent soit une galette préfabriquée, soit un fac-similé sans saveur de celle-ci.

Mais dernièrement, j’ai fait des recherches sur les hamburgers ordinaires pour notre guide annuel des hamburgers, et lorsqu’il y a un hamburger végétarien fait maison au menu, je me fais un devoir de le commander avec la version au bœuf.

Je ne peux pas tous les recommander, mais j’ai trouvé cinq hamburgers sans viande que je commanderais à nouveau. Veuillez noter que je suis un mangeur de viande et que je préfère le vrai fromage si je peux l’obtenir, ce n’est donc pas une liste de hamburgers végétaliens.

Burger Bar à tout moment

Je pense que ce burger à base de riz et de haricots est probablement celui que j’ai préféré de cette liste. Bien épicé (même un peu épicé !), écrasé comme les galettes de bœuf tendance et garni de fromage américain, d’oignons caramélisés, de trempette à l’oignon français, de tomate et d’oignon (et d’un œuf au plat si vous le voulez), c’est copieux et délicieux et n’a pas me donne l’impression de rater quelque chose de mieux. J’ai aussi adoré pouvoir accompagner cela avec une délicieuse margarita et des choux de Bruxelles frits du Centro, qui partage l’espace avec Everywhen à St. Paul.

À tout moment Burger Bar : 750 S. Cleveland Ave., Saint-Paul, 612-489-5558 ; ou 2412 Nicollet Ave., Minneapolis, 612-452-9785 ; Everywhenburgers.com

J. Selby’s

La version solo du tristement célèbre Dirty Double de J. Selby est le seul burger purement végétalien de cette liste, mais ce n’est pas le seul que j’ai essayé. Il figure sur cette liste car c’est le seul burger végétalien qui ne m’a pas fait grimacer, en tant qu’amateur de viande et de fromage, lorsque j’en prenais une bouchée. C’est un peu de sorcellerie qui permet à une galette très ressemblant à de la viande et à un fromage très semblable à du fromage d’avoir le même goût que le vrai, et je ne suis pas sûr d’avoir vraiment envie de lever le rideau.

Au niveau du goût, il s’agit simplement d’un hamburger très simple et très bon, garni de fromage végétalien et de mayonnaise, de laitue croustillante, de tomate et d’oignon et servi avec de très bonnes frites. Si vous êtes végétalien ou végétarien (ou si vous aimez vraiment les hamburgers végétariens) et que vous n’êtes pas venu ici, vous manquez vraiment quelque chose.

Celui de J. Selby : 169 N., rue Victoria, Saint-Paul ; 651-222-3263 ; jselbys.com

Brasserie Saint-Paul

Cette brasserie, avec son patio magique et rempli d’art, ne cesse de s’améliorer. Il a récemment ajouté une cuisine complète et sert des hamburgers et d’autres plats décontractés ainsi que de délicieuses pizzas au feu de bois. Nous n’étions pas aux anges pour le burger ordinaire (il était un peu sec), mais le burger aux haricots noirs est fantastique.

La galette terreuse contient beaucoup d’épices et de nombreux morceaux croustillants intéressants et savoureux et est garnie de guacamole, qui a ajouté un peu d’humidité nécessaire, d’oignons caramélisés pour un peu de douceur et de laitue et de tomate pour la fraîcheur. Il y a également de nombreux sièges à l’intérieur si le temps ne le permet pas.

Brasserie Saint-Paul : 688 E. Minnehaha Ave., Saint-Paul ; 651-698-1945 ; stpaulbrewing.com

Bistro finlandais

J’oublie toujours cet endroit, niché dans le quartier endormi de St. Anthony, à la frontière de St. Paul et de Minneapolis. Cela me rappelle les cafés que j’aimais fréquenter pendant mes années d’université, mais avec une meilleure nourriture.

J’ai vraiment aimé que cette galette soit à base de noix et que vous puissiez certainement goûter les noix. J’étais déçu que le restaurant soit à court de petits pains lors de notre visite, mais même sur du pain grillé, c’était un délicieux hamburger, garni de cheddar, de houmous, de légumes verts, d’oignons et de tomates. Surtout lorsqu’elle était servie sur du pain grillé, la galette de houmous et de noisettes la rendait un peu différente d’un hamburger, mais le fait qu’elle était indéniablement délicieuse la maintenait sur la liste.

Bistro finlandais : 2264, avenue Como, Saint-Paul ; 651-645-9181 ; bistrofinlandais.com

Sel de mer

L’une des rares choses au menu de Sea Salt qui ne sont pas des fruits de mer est son burger aux noix et au fromage, et il était si bon que je l’inclus dans cette liste même si vous devrez attendre la saison prochaine pour l’obtenir. (Le restaurant Minneapolis Parks à côté de Minnehaha Falls a fermé pour la saison le week-end dernier.)

C’est juste un très bon burger végétarien aux noisettes (le fromage est à l’intérieur de la galette), garni de laitue, de tomate et d’oignon et servi avec une salade de chou crémeuse super savoureuse du restaurant. Je suis convaincu que tout est meilleur lorsqu’on le mange avec vue sur les chutes, mais qui suis-je pour leur reprocher cela ? Commençons le compte à rebours jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau ouverts.

Sel de mer: 4801 Minnehaha Ave. S., Minneapolis ; seasaltmpls.com