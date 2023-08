Cinq étudiants battus, assassinés par un cartel mexicain dans une vidéo horriblement graphique ont été attirés par une offre d’emploi: rapport

Les cinq jeunes hommes qui ont disparu au Mexique et qui ont ensuite été montrés à la caméra en train d’être brutalement assassinés par un cartel de la drogue mexicain ont été attirés pour rencontrer le gang avec une fausse offre d’emploi, selon un rapport.

Les jeunes hommes, tous étudiants et amis âgés de 19 à 22 ans, qui ont été mis sur écoute, battus, poignardés et décapités dans une vidéo horriblement graphique qui a fait sa tournée en ligne cette semaine, ont cherché un emploi dans la sécurité privée, ont rencontré un contact à ville, et n’ont pas été revus jusqu’à ce que la vidéo ait fait surface, selon El Universal.

Selon le journaliste d’ El Universal Carlos Arrieta , les hommes ont été trompés lors d’une réunion avec le Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG), qui espérait recruter les garçons dans leurs rangs, puis ont été tués après avoir refusé.

Les hommes ont ensuite été identifiés par leurs proches comme étant Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galvan, Jaime Martinez et Dante Cedillo, a rapporté El Pais.

DES ENQUÊTEURS MEXICAINS TROUVENT DES CORPS DÉCAPITÉS ET BRÛLÉS APRÈS LA DIFFUSION D’UNE VIDÉO D’EXÉCUTION HORRIBLE

El Universal a rapporté que « l’hypothèse la plus forte » indique que les jeunes hommes contactent un centre d’appels pour obtenir un emploi. À l’insu des amis, le centre est souvent « géré par le CJNG pour [the] recrutement forcé de personnes », a rapporté le média.

Selon le rapport, ces centres d’appels offrent des emplois bien rémunérés avec des avantages sociaux attrayants qui sont en fait un canular pour piéger les jeunes dans le CJNG, qui recrutent ensuite avec force des candidats.

La Fiscalía del Estado de Jalisco – le bureau du procureur général de l’État mexicain de Jalisco – n’a pas encore confirmé le rapport et n’a pas encore confirmé lequel des deux principaux cartels de la drogue se disputent le contrôle du quartier de La Orilla del Agua dans le ville de Lagos de Moreno – le CJNG ou le cartel de Sinaloa – sont responsables de la vidéo et des décès.

DES PROCUREURS MEXICAINS ENQUÊTANT SUR UNE VIDÉO GRUESOME DE CARTEL MONTRANT DES VICTIMES FORCÉES DE S’ENTRECULER

El Pais a rapporté que la marque « Pure MZ » sur la vidéo publiée est attribuée à Mayo Zambada, le chef du cartel de Sinaloa.

Mercredi après-midi, les autorités mexicaines ont localisé la propriété où la photo et la vidéo auraient été filmées et ont trouvé quatre corps brûlés et décapités.

Les corps ont été gravement brûlés et n’ont pas encore été identifiés, selon les procureurs de l’État occidental de Jalisco. Mais, les corps ont été retrouvés à l’intérieur d’un bâtiment près de l’endroit où les jeunes hommes ont été enlevés vendredi et photographiés plus tard en captivité.

Un cinquième corps a été retrouvé par la police à l’intérieur d’une voiture incendiée dans une zone voisine.

Des photos partagées par les procureurs de Jalisco montrent des bâtiments en brique et en béton dans un ranch, isolés par un champ ouvert. Ils ont également montré des taches de sang sur le sol, des chaussures éparpillées et des enquêteurs examinant la zone.

« Cela donne à penser que les cinq jeunes étaient là dans ce ranch », a déclaré mercredi le bureau du procureur de la République dans un communiqué.

Lors d’un point de presse mercredi matin, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a qualifié les meurtres de « très regrettables » tout en en disant très peu d’autres à leur sujet. Il a mentionné que les procureurs fédéraux reprenaient l’affaire aux autorités de Jalisco car des cartels de la drogue étaient impliqués.

LES ÉTATS-UNIS APPLIQUENT DES SANCTIONS CONTRE LES MEMBRES DU CARTEL DE SINALOA, Y COMPRIS « LE SINGE ANTHRAX », DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS ANTI-FENTANYL

Les jeunes hommes ont disparu vendredi alors qu’ils étaient en voyage pour assister à un festival dans la ville de Lagos de Moreno, une région connue pour la violence des cartels.

Ils sont ensuite vus ligotés par du ruban adhésif, agenouillés au sol et entourés de membres de gangs, l’un d’eux étant vu en train de matraquer et apparemment de décapiter son ami.

Il ravive les souvenirs des cas les plus horribles de brutalité du cartel de la drogue, où les victimes kidnappées ont été forcées de se battre et même de s’entre-tuer de manière horrible.

En 2010, l’ancien cartel Zetas a enlevé des hommes et forcé tous ceux qui refusaient de travailler pour le cartel à se battre à mort avec des masses.

L’année suivante, les autorités ont découvert 48 tombes clandestines contenant les corps de 193 personnes dans l’État frontalier nord de Tamaulipas. La plupart avaient le crâne écrasé à coups de masse.

Bradford Betz de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.