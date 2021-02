La France, l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la République tchèque ont reçu samedi leurs premiers envois de vaccin AstraZeneca.

L’Autriche, la France et l’Allemagne vont restreindre le vaccin aux moins de 65 ans car ils ont des problèmes de sécurité suite aux essais du vaccin.

L’Autriche a reçu 36 000 doses, a rapporté le radiodiffuseur public ORF.

Pour la Hongrie, c’est le quatrième vaccin qui est arrivé après les formulations Pfizer / BioNTech, Moderna et Sputnik V.

Selon le gouvernement, il suffira de vacciner 20 000 personnes.

« L’Union européenne a réservé 300 millions de doses de ce vaccin, et de cela, plus de six millions arriveront en Hongrie par tranches, sur une base hebdomadaire », a déclaré Antal Feller, directeur général de Hungaropharma.

Frane a reçu 273 600 doses et elles sont toutes réservées aux professionnels de santé.

« Ce vaccin a un avantage par rapport au précédent. Nous pouvons le conserver juste au réfrigérateur et non au congélateur comme le précédent », a déclaré le Dr Brigitte Bonan, pharmacienne en chef à l’hôpital Foch.

La France limite actuellement le vaccin aux personnes âgées de 50 à 64 ans, malgré les recommandations de l’Agence européenne des médicaments selon lesquelles il pourrait être utilisé pour tous les adultes.

Il donne à la France un troisième vaccin et contribue à renforcer la promesse du président Emmanuel Macron que tous les Français qui le souhaitent seront vaccinés d’ici la fin de l’été.

Il reçoit le deuxième lot de 304 800 doses la semaine prochaine. Jusqu’à présent, environ 1,8 million de personnes avaient été vaccinées.

La France reste soumise à un couvre-feu de 12 heures à partir de 18 heures, avec des restaurants et des lieux culturels fermés pendant des mois et une fermeture complète des frontières avec les pays extérieurs à l’UE.

Il a maintenant enregistré 3,5 millions de cas confirmés et plus de 78 700 décès confirmés.