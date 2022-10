Cinq étapes effrayantes que Mad Vlad devrait franchir pour lancer une bombe nucléaire qui pourrait tuer des millions de personnes en seulement 10 MINUTES

VLADIMIR Poutine fait l’impensable et décide de libérer la première arme nucléaire utilisée dans une guerre en près de 80 ans – que se passe-t-il ensuite ?

La Russie a sauvagement brandi son sabre nucléaire alors qu’elle continue de faire face à des défaites désastreuses sur la ligne de front en Ukraine.

Des missiles nucléaires russes traversent Moscou Crédit : AP

Et il est à craindre que si Vlad se retrouve coincé dans un coin, il puisse recourir à l’utilisation d’armes nucléaires.

Les armes nucléaires n’ont pas été utilisées dans une guerre depuis que les États-Unis ont largué deux bombes sur le Japon pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Poutine a soulevé à plusieurs reprises le spectre de l’utilisation des armes – et il craint qu’il ne prépare potentiellement un test en mer Noire.

Moscou a des lignes rouges dans sa doctrine sur le moment d’utiliser des armes nucléaires – mais elles sont plus souples que celles de l’Occident.

L’utilisation d’une telle arme doit être approuvée par Mad Vlad lui-même avant que les ordres ne soient transmis dans la chaîne de commandement.

Il a été affirmé que l’ordre partant du sommet pour lancer les commandants pouvait prendre aussi peu que 10 minutes.

Et un barrage massif de bombes nucléaires pourrait tuer des millions de personnes.

Mais comment arriverions-nous à ce que Poutine décide d’utiliser l’appareil pour que les forces russes fassent réellement exploser une arme nucléaire ?

PREMIÈRE ÉTAPE : VLAD SE DÉCIDE

Vladimir Poutine est celui qui a lancé une frappe nucléaire Crédit : EPA

Poutine est celui qui met en marche les roues grinçantes de l’État russe pour lancer une attaque nucléaire.

Et un décret exécutif de 2020 révèle les circonstances dans lesquelles les détails de Moscou utiliseraient les armes nucléaires comme moyen de “dissuasion”.

Cependant, la “dissuasion” est définie comme une position “défensive” – ​​même si elle attaque un ennemi qu’elle considère comme une menace pour la Russie.

“La Fédération de Russie considère les armes nucléaires exclusivement comme un moyen de dissuasion, leur utilisation étant une mesure extrême et contraignante, et déploie tous les efforts nécessaires pour réduire la menace nucléaire et prévenir l’aggravation des relations interétatiques, qui pourraient déclencher des conflits militaires, y compris nucléaires”, lit le document.

Vlad devra ordonner l’utilisation d’armes nucléaires telles que définies dans ces circonstances relativement vagues.

Ceux-ci sont détaillés en six points de grande envergure allant du “déploiement de systèmes de missiles” au “renforcement militaire”.

Des documents du Kremlin précisent que “la direction générale de la politique de l’État dans le domaine de la dissuasion nucléaire est assurée par le président de la Fédération de Russie”.

DEUXIÈME ÉTAPE : VLAD UTILISE “LE CHEGET”

Vlad utilise une mallette appelée “The Cheget” pour déclencher la réaction nucléaire en chaîne

Une fois que Vlad aura pris sa décision, il cherchera alors une mallette nucléaire connue sous le nom de “The Cheget”.

Il est entendu qu’il y a trois des cas – tous connectés à un réseau de communication connu sous le nom de ” Kavkaz “.

Le premier est avec Vlad à tout moment et deux autres sont avec des membres de haut rang de la Fédération de Russie.

Poutine est souvent vu suivi par un assistant portant la mallette, qui a un code de clé personnalisé et est surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par un garde armé.

La mallette – similaire au football nucléaire américain – a été développée au début des années 1980 et a été montrée au monde pour la première fois en 2019, son contenu étant visionné de près à la télévision.

À l’intérieur du boîtier se trouvent un bouton blanc – et non rouge – et des fentes pour une carte flash qui devra être insérée par Poutine pour commencer la prochaine étape de l’attaque.

TROISIÈME ÉTAPE : LE PERSONNEL GÉNÉRAL

Le général Valery Gerasimov est actuellement le chef de l’état-major général 1 crédit : East2West

Contrairement à la sagesse commune cependant, Poutine a claqué son poing sur le bouton ne lancera pas ses armes nucléaires – il y a encore quelques étapes d’abord dans la machine de guerre de la Russie.

L’ordre de Vlad de “The Cheget” est transmis à l’état-major général, qui est actuellement dirigé par le général Valery Gerasimov.

L’état-major général supervise les unités militaires, navales, aériennes et de missiles de l’armée de Poutine – et est basé à Moscou.

Il est entendu que les hommes de Poutine suivront alors ses ordres et commenceront à se préparer à une frappe nucléaire.

Ils ont également un moyen de remplacer les prochaines étapes en utilisant un système appelé “Perimeter” ou “Dead Hand” – qui leur permet de lancer directement des missiles terrestres.

QUATRIÈME ÉTAPE : CODES D’AUTORISATION

Poutine a des milliers d’armes nucléaires à sa disposition Crédit : Alamy

Une fois que l’état-major a accepté d’exécuter l’ordre de Poutine, il obtient alors les codes de lancement.

Les codes de lancement sont déverrouillés puis envoyés aux commandants d’armes individuels.

Une fois les codes reçus, les commandants sur le terrain doivent les suivre et commencer les procédures de lancement.

Les ordres seront envoyés aux commandants de sous-marins, aux chefs de silo de missiles et aux chefs de l’armée de l’air qui peuvent commencer l’action.

Il est entendu que cela pourrait également être envoyé aux commandants du champ de bataille – comme ceux en Ukraine – qui auraient la charge de petites bombes nucléaires à courte portée.

Les obus d’artillerie nucléaire et les missiles Iskander à faible rendement sont considérés comme faisant partie des armes nucléaires “tactiques” que Poutine pourrait utiliser en Ukraine.

ÉTAPE CINQ : LE GROS BOUTON ROUGE

La Russie pourrait lancer une attaque nucléaire contre l’Ukraine – ou même l’Occident

Poutine a pris sa décision, il a activé “The Cheget”, l’état-major a ses ordres, et ils ont activé les codes de lancement – maintenant c’est entre les mains des hommes qui doivent appuyer sur le bouton.

D’un seul coup, ils pourraient tuer des millions de personnes si la Russie lançait ses plus grosses ogives nucléaires.

La plus grosse bombe nucléaire jamais testée par la Russie était la Tsar Bomba de 50 mégatonnes.

Si un tel appareil était largué sur Londres, il tuerait 6 millions de personnes et verrait des gens aussi loin que Reading recevoir des brûlures d’horreur.

Il a 1 570 fois l’énergie combinée des bombes nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki qui ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale.

Toute personne prise à l’intérieur de la boule de feu serait “vaporisée”.

Et pourtant appuyer sur la gâchette d’une telle bombe deviendrait immédiatement l’un des plus grands meurtriers de l’histoire de l’humanité.

Mais ce n’est pas parce qu’ils ont reçu l’ordre qu’ils ne s’arrêteront pas et n’arrêteront pas un tel massacre.

Le lieutenant-colonel Stanislav Petrov est devenu connu sous le nom de “l’homme qui a sauvé le monde” parce qu’il a refusé d’exécuter ses ordres.

Petrov était un officier de service dans un centre de commandement secret au sud de Moscou lorsqu’une alarme effrayante s’est déclenchée.

Il a signalé que les États-Unis avaient lancé des missiles balistiques intercontinentaux transportant des ogives nucléaires.

Petrov était confronté à un choix impossible, signaler l’alarme à ses supérieurs et potentiellement déclencher une guerre – et miser sur une fausse alerte.

Héroïquement et suivant son instinct, il a décidé d’ignorer le signal et d’espérer que c’était une erreur.

Il a déclaré plus tard : “J’ai catégoriquement refusé d’être coupable d’avoir déclenché la Troisième Guerre mondiale.”

“J’avais l’impression d’être conduit à une exécution”, a-t-il déclaré à propos de ces moments dramatiques.

Peut-être que l’armée russe regorge d’hommes comme Petrov qui pourraient s’opposer à la folie de Poutine s’il ordonnait une frappe contre l’Ukraine.