Cinq équipes en lice pour le titre de la ligue féminine Vedanta à Goa à partir du 6 octobre

La 5e édition de la Vedanta Women’s League (VWL) en collaboration avec la Goa Football Association (GFA) débutera le 6 octobre avec un double match entre le FC Goa contre l’UC Telaulim au Navelim Ground et le Sirvodem SC contre le Compassion FC au Dramapur Ground. La saison VWL 2021-22 verra la compétition à double étape entre cinq équipes pour le championnat, à savoir – Sirvodem Sports club, Compassion Football Club, United club of Telaulim, Futebol Club YFA et FC Goa. Plus de 100 footballeuses de l’État de Goa participeront à la ligue en jouant pour cinq équipes participantes.

La Ligue de football féminin Vedanta a connu quatre éditions réussies. Les meilleurs joueurs de la ligue tels que Karishma Shirvoikar et Michel Castanha sont sortis de la ligue.

« Nous sommes extrêmement heureux de lancer cette 5e édition de la ligue féminine Vedanta en collaboration avec Vedanta. Nous apprécions sincèrement Vedanta sports pour s’être associé à nous dans cette initiative de football unique qu’est la ligue féminine Vedanta pendant cinq années consécutives, fournissant une plate-forme indispensable aux footballeuses talentueuses de Goa. Je félicite toutes les équipes et leurs équipes respectives pour la prochaine ligue », a déclaré Churchill Alemao, président de la Goa Football Association.

Annanya Agarwal, présidente de Vedanta Sports, a souhaité la bienvenue à toutes les équipes participantes et a déclaré : « Chez Vedanta, nous pensons que l’Inde a un énorme potentiel pour exceller dans l’arène sportive mondiale. Notre vision chez Vedanta Sports est de contribuer à l’élévation de la jeunesse indienne grâce à nos solides programmes de développement sportif de base. La Vedanta Women’s League est l’une de ces initiatives uniques, conçue pour créer une plate-forme pour les footballeuses talentueuses de tout le pays afin de montrer leurs compétences et de se familiariser avec le football de compétition. Je suis extrêmement enthousiasmée par la prochaine 5e édition de la ligue et j’ai hâte de voir de nombreuses autres footballeuses talentueuses émerger de Goa. Bonne chance à toutes les équipes, et que la meilleure gagne, le football féminin est le vrai vainqueur. »

