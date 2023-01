Cinq équipes de la NFL disputeront des matchs à domicile en Allemagne et à Londres en 2023

Les Bills de Buffalo, les Titans du Tennessee, les Jaguars de Jacksonville, les Chiefs de Kansas City et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre disputeront chacun des matchs internationaux au cours de la saison régulière 2023 de la NFL.

Les Chiefs et les Patriots joueront en Allemagne. Les Bills, Titans et Jaguars joueront à Londres. Les Bills et les Titans sont les équipes à domicile désignées pour deux matchs au stade Tottenham Hotspur, tandis que les Jaguars accueilleront un match au stade de Wembley dans le cadre de leur engagement pluriannuel à jouer au Royaume-Uni.

La ligue a annoncé les plans jeudi.

Les adversaires, les dates et les heures des jeux seront publiés lorsque le calendrier complet sera annoncé plus tard cette année.

Il n’y aura pas de match international au Mexique en 2023 en raison de rénovations en cours à l’Estadio Azteca de Mexico.

“Nous avons une longue histoire et nous continuons à grandir, mais ces matchs internationaux sont essentiels”, a déclaré le directeur de la NFL, Peter O’Reilly, à l’AP. “Ceux qui y sont allés et qui en ont fait l’expérience, vous voyez juste la passion des fans sur ces marchés. C’est l’occasion pour eux de découvrir le meilleur de la NFL en direct, et c’est une opportunité de s’engager toute l’année avec les fans là-bas. Il n’y a rien de plus grand et de mieux qu’un match de la NFL et ces équipes pour être là sur ces marchés et le mettre dans un stade. “

Les Buccaneers de Tampa Bay ont battu les Seahawks de Seattle à Munich lors du premier match de saison régulière de la NFL en Allemagne cette saison. Les villes de destination pour les jeux de 2023 seront annoncées plus tard cette année. La NFL a précédemment confirmé que Munich et Francfort accueilleront des matchs en Allemagne au cours des quatre prochaines années.

Les Chiefs et les Patriots font partie du programme International Home Marketing Area de la ligue, qui permet aux équipes d’obtenir des droits de marketing internationaux dans des pays autres que les États-Unis, les deux parties ayant obtenu des droits en Allemagne.

Les Bills et les Titans joueront leur deuxième match à Londres. Les Bills ont perdu contre les Jaguars à Londres en 2015. Les Titans ont perdu contre les Chargers de Los Angeles en 2018. Les Jaguars disputeront leur 10e match à Londres.

Les cinq matchs internationaux de 2022 ont établi des records de fréquentation et d’audience, la demande de billets et le nombre de fans augmentant pour la ligue à travers le monde. Chaque match a été vendu avec un total de 356 116 personnes présentes.

Les Chiefs, Bills et Jaguars disputent des matchs éliminatoires de la division AFC ce week-end.

“Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de participer à un match en Allemagne et de présenter davantage de monde à Chiefs Kingdom cet automne”, a déclaré le président-directeur général des Chiefs, Clark Hunt, dans un communiqué. “Notre équipe et nos fans ont vécu des expériences incroyables à Londres et à Mexico dans le cadre des séries internationales par le passé, et nous sommes impatients d’aider la NFL dans ses efforts pour continuer à développer le jeu en Allemagne.”

Les Patriots ont une fiche de 3-0 dans les matchs internationaux.

“Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés pour jouer en Allemagne cette année”, a déclaré le président-directeur général des Patriots, Robert Kraft. “Nous sommes invaincus lors de nos trois matchs internationaux précédents, en partie grâce au soutien exceptionnel de nos fans. Nous savons que certains de nos fans les plus passionnés résident en Allemagne, et nous avons hâte de jouer enfin un match là-bas. Nous connaissons les fans créera une atmosphère incroyable. Nous sommes sûrs que ce sera une expérience mémorable et l’un des moments forts de la saison 2023.”

L’expansion de la NFL à 17 matchs de saison régulière donne aux équipes un neuvième match à domicile en alternance. Jusqu’à quatre des équipes de la conférence dont les équipes sont éligibles pour ce neuvième match à domicile de saison régulière sont désignées pour disputer un match international sur site neutre chaque année.

La ligue continue d’explorer la possibilité de jouer plus de matchs à l’international et la possibilité de placer une franchise à l’étranger.

“Il n’y a rien d’imminent”, a déclaré O’Reilly, vice-président exécutif de la NFL, affaires des clubs, événements majeurs et internationaux. “Il y a certainement des complexités à surmonter si vous allez avoir une équipe en Europe. C’est notre responsabilité de continuer à chercher et à voir ce qui est viable. Le fait que nous ayons cette conversation est la capacité qui existe sur ces marchés. Nous avons des stades formidables, de bons partenaires gouvernementaux. Ce sont des éléments de base, mais c’est un processus complexe qui prend du temps et de l’alignement, mais il est de notre responsabilité de faire le travail et l’analyse.”

Reportage par Associated Press.

