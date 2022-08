Cinq entreprises publiques chinoises retirées de la cote de la Bourse de New York

CNN

Cinq entreprises publiques chinoises, dont la première entreprise énergétique et chimique du pays, ont choisi de se retirer de la Bourse de New York d’ici la fin août.

Dans des déclarations séparées publiées vendredi, China Life Insurance, PetroChina, Sinopec, Aluminium Corporation of China et Sinopec Shanghai Petrochemical ont déclaré avoir notifié le NYSE et demandé une « radiation volontaire ».

Les cinq entreprises ont cité le «faible chiffre d’affaires aux États-Unis» et «la charge et les coûts administratifs élevés» comme raison de leur départ.

Cependant, la nouvelle survient après que les cinq ont été signalés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en mai, selon Reuters, pour non-respect des normes d’audit américaines.

L’organisme chinois de surveillance des valeurs mobilières, la China Securities Regulatory Commission, a déclaré vendredi qu’il était conscient de la situation et qu'”il est normal que les entreprises soient cotées ou retirées de la cote de n’importe quel marché”.

“Nous resterons en contact avec les institutions de réglementation étrangères et protégerons ensemble les droits des entreprises et des investisseurs”, a-t-il déclaré.

La nouvelle survient alors que la Securities and Exchange Commission intensifie son examen des audits des entreprises chinoises.

La commission peut expulser les entreprises de la bourse si elles ne permettent pas aux organismes de surveillance américains d’inspecter leurs audits financiers pendant trois années consécutives. La Chine rejette depuis des années les audits américains de ses entreprises.

Les entreprises chinoises qui font du commerce à l’étranger sont tenues de détenir leurs documents d’audit en Chine continentale, où ils ne peuvent pas être examinés par des agences étrangères.

Mais en avril, l’organisme chinois de surveillance des valeurs mobilières a proposé de modifier une règle vieille de dix ans qui interdit aux entreprises chinoises de partager des données sensibles et des informations financières avec des régulateurs étrangers. L’amendement pourrait permettre aux régulateurs américains d’inspecter les rapports d’audit des sociétés chinoises cotées à New York.

Néanmoins, des entreprises comme Alibaba prennent des mesures pour se préparer à une éventuelle perte d’accès direct au marché américain des capitaux.

Fin juillet, la Securities and Exchange Commission a ajouté Alibaba à une liste de plus de 150 entreprises qui pourraient être expulsées si leurs audits ne pouvaient pas être inspectés au cours des trois prochaines années, rejoignant certaines des plus grandes entreprises chinoises comme JD.com et Baidu.

Avant même que la commission n’ajoute Alibaba à sa liste de surveillance, la société a annoncé qu’elle chercherait une cotation primaire à la bourse de Hong Kong.

Actuellement, Alibaba a une cotation secondaire à la bourse de Hong Kong.

“Un statut de cotation primaire à Hong Kong donne aux ADR chinois (American Depository Shares) la possibilité de diversifier leur risque de cotation et de conserver l’accès au marché public des actions” s’ils sont contraints de quitter les États-Unis, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans un récent rapport. .

Si la transition se déroule sans heurts pour Alibaba, cela pourrait “ouvrir la voie” à de nombreux autres ADR chinois pour poursuivre un changement similaire, ont déclaré les analystes de Citi.