Cinq énormes théories d’ITV Coronation Street : peine de prison, complot d’arnaque et sortie de Peter Barlow

CASSANDRA Plummer est retournée à Weatherfield dans l’espoir de renouer avec son fils Tyrone Dobbs, perdu depuis longtemps.

Mais la police pourrait être à ses trousses cette semaine dans Coronation Street. Pendant ce temps, un résident rejoint la liste noire de Stephen Reid.

La police s’approche de Tyrone[/caption]

1. Problèmes de prison pour Cassie

Cassandra Plummer (interprétée par Claire Sweeney) a choqué son fils Tyrone (Alan Halsall) en refait surface après sa mort.

Depuis, comme en ont témoigné les téléspectateurs d’ITV qui sont pleinement convaincus que le nouveau venu ne prépare rien de bon, le mécanicien a tenté de créer des liens avec sa mère, mais elle est toujours aux prises avec sa toxicomanie.

Cette semaine, les choses semblent aller de mal en pis pour Cassie.

Après s’être mise en colère lors d’une réunion à la société de taxis, elle s’en va en trombe alors qu’on lui dit de se taire et de laisser Kevin Webster, Tyrone et Abi Webster parler lors d’une réunion.

Cependant, ils sont distraits lorsqu’un policier arrive et dit à Tyrone qu’ils ont des raisons de croire que sa voiture a été impliquée dans un délit de fuite et qu’ils veulent examiner la voiture.

Tyrone retrouve plus tard Cassie au café avec sa grand-mère Evelyn (Maureen Lipman).

Il demande ensuite où se trouvait Cassie le 11 septembre alors que sa voiture a été utilisée dans un délit de fuite.

Cassie nie avoir quoi que ce soit à voir avec cela, mais il est clair qu’Evelyn ne la croit pas.

La petite-fille de Stu Carpenter, Eliza Woodrow, a été blessée après qu’une voiture l’a percutée au commissariat.

Eliza se disputait à l’époque avec le chef du Speed ​​Daal au sujet de son lien avec son père biologique Dom.

Le véhicule a disparu avant que Stu puisse comprendre qui le conduisait et Eliza a été transportée à l’hôpital.

Les téléspectateurs du programme basé à Manchester s’attendent à ce que Cassie soit révélée comme la conductrice et elle pourrait en conséquence obtenir une récompense légale.

Le temps passé par Cassie sur les pavés pourrait-il se terminer par un aller simple pour la prison ?

Et Cassie prend goût à un autre résident[/caption]

2. Affaire choc

Cela reste à voir, mais et si un autre résident de Corrie lui donnait un alibi après s’être pris d’affection pour elle ?

Après avoir été confrontée à son fils, Cassie noie ses chagrins, ce qui conduit Kevin (Michael Le Vell) à la retrouver ivre dans Victoria Garden.

Soulignant qu’elle ne peut pas rentrer chez elle dans son état actuel, Kevin lui propose le canapé au n°13.

Le lendemain, Cassie, ayant la gueule de bois, arrive au travail et fait comprendre à Tyrone qu’elle a passé la nuit chez un ami.

Kevin dit à sa femme Abi (Sally Carman) qu’il a trouvé Cassie ivre et l’a laissée passer la nuit sur leur canapé, mais elle ne veut pas que Tyrone le découvre.

Cassie appelle au garage et remercie Kevin de ne pas l’avoir signalée à Tyrone.

Alors que Kevin va allumer la bouilloire, Cassie le regarde avec tendresse – cela pourrait-il entraîner des tensions avec Abi ?

Cassie et Kevin pourraient-ils se lancer dans une liaison ?

Carla pourrait-elle élaborer un plan pour faire tomber Stephen ?[/caption]

3. Carla passe à l’action

Stephen Reid (joué par Todd Boyce) a fait des ravages dans tout Weatherfield depuis sa première apparition à Corrie en 2022.

Fin 2022, Stephen a revendiqué sa première victime, Leo Thompkins, dont le corps a été récemment retrouvé.

Les choses ont fait boule de neige et, après plus d’un an, Stephen a réussi à faire un total de trois morts et à commettre une série d’actes crapuleux sur les pavés.

L’une d’elles consistait à droguer la patronne de l’usine Underworld, Carla Connor (Alison King), pour tenter de reprendre l’entreprise.

Carla a découvert qu’elle avait reçu du LSD plus tôt cette année après avoir cru qu’elle traversait une rechute psychotique.

Le règne de terreur du tueur en série prend lentement fin lorsque Carla ouvre la lettre de la clinique confirmant qu’il y avait des traces de LSD dans son échantillon de cheveux.

Elle dit à son mari Peter Barlow (Chris Gascoyne) qu’elle pense que c’était Rufus Donahue, mais après avoir vérifié les dates de sa maladie, cela ne correspond pas car il a été tué avant sa dépression mentale et son séjour dans un établissement de santé psychiatrique.

Dans l’usine, Carla grimace en buvant une gorgée d’un café préparé par Michael Bailey (Ryan Russell).

Lorsque Michael s’excuse et souligne que normalement Stephen ou Sarah Platt (Tina O’Brien) préparent le café, Carla se fige alors que la vérité éclate.

Carla entraîne Stephen dans le bureau et lui dit qu’elle sait qu’il a enrichi ses boissons avec du LSD et qu’elle va le prouver.

Alors que Carla sort en trombe, le malaise de Sarah est évident et la femme d’affaires fait part de ses soupçons à propos de Stephen avec DS Swain.

Mais elle est frustrée lorsque DS Swain affirme qu’il ne s’agit que de simples spéculations et qu’elle a besoin de preuves appropriées.

Carla n’est pas du genre à reculer, ce qui pourrait signifier qu’elle élaborera bientôt un plan pour faire payer Stephen pour ses actes.

Et avec Stephen devenant amoureux de Jenny Connor, qui était autrefois mariée au père biologique de Carla, Johnny, on pourrait supposer que la femme d’affaires essaiera de convaincre l’ancienne propriétaire de pub de tourner le dos à Stephen.

Les deux femmes pourraient unir leurs forces pour le faire tomber.

Mais comment cela va-t-il se terminer ?

Qui Stephen va-t-il tuer avant sa sortie ?[/caption]

4. La mort dans les pavés

Les téléspectateurs s’attendent à une issue tragique pour Carla alors qu’elle tente d’affronter Stephen Reid.

Un utilisateur de Reddit a émis l’hypothèse que le propriétaire de l’usine Underworld pourrait bien être la prochaine et dernière victime de Stephen.

Le fan de savon est allé plus loin en ajoutant que la mort de Carla pourrait être une raison pour que son mari Peter Barlow quitte les pavés.

L’acteur Chris Gascoyne s’apprête à quitter la série après plus de deux décennies passées sur les pavés.

Il a été récemment confirmé que son alter ego à l’écran ne serait pas tué et que la porte à un retour potentiel resterait ouverte.

Peter pourrait-il quitter Corrie par chagrin après la mort de sa femme ?

« C’est assez difficile d’imaginer que quelque chose d’autre l’ait poussé à quitter Carla, surtout après qu’il a été révélé qu’elle avait été droguée par son employé et qu’on lui avait fait croire qu’elle était folle », a poursuivi le téléspectateur.

« Et si avant sa sortie, Carla était le grand personnage qu’il devait tuer ? Pour vraiment cimenter son héritage.

On pourrait également suggérer que Peter tuera Stephen en guise de vengeance pour le meurtre de Carla, le poussant ainsi à fuir les pavés pour échapper à la justice.

La liaison d’Aadi avec Courtney pourrait-elle se terminer en larmes pour Dev ?[/caption]

5. Famille ciblée par des escrocs

Aadi Alahan (Adam Hussain) a eu une relation amoureuse avec Courtney Vance (Stephanie Davis), malheureuse de son mariage avec l’homme d’affaires Darren.

Mais alors que l’histoire se poursuit après que le père d’Aadi, Dev (Jimmi Harkishin), a offert à Courtney une énorme somme d’argent pour laisser le garçon tranquille, un utilisateur de Reddit a proposé sa propre théorie qui pourrait expliquer ce que la bombe blonde et son mari préparent réellement. à.

Il y a quelque chose de très étrange dans l’histoire d’Aadi et Courtney. L’une des principales choses qui me frappe est que je ne me souviens pas que Courtney et Darren aient partagé une scène solitaire sans que quelqu’un d’autre soit présent », ont-ils écrit.

« Chaque fois qu’ils ont une confrontation, cela semble toujours un peu mis en scène. Comme si c’était fait pour le bénéfice des autres.

Selon le fan du feuilleton, cela pourrait indiquer que le couple tente d’arnaquer Dev.

« Je ne comprends pas comment, mais je me demande si tout cela n’est pas une sorte de longue arnaque élaborée, et Darren et Courtney n’ont jamais eu de relation amoureuse du tout. »

«Ça pourrait être un frère et une sœur ou quelque chose comme ça. Juste quelque chose ne va pas dans le scénario.

Auront-ils raison ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.