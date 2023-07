Cinq énormes théories d’ITV Coronation Street: mort déchirante et nouveau tueur en liberté

La vie de BERTIE Barlow est en jeu cette semaine alors que Gemma Winter s’effondre sous la pression.

Mais que se passerait-il si la mort du tout-petit pouvait entraîner d’autres ravages meurtriers dans Coronation Street ? Découvrez le drame de cette semaine.

Gemma Winter fait une énorme erreur cette semaine[/caption] TVI

Bertie pourrait-elle en payer le prix ?[/caption]

1. Une mort dévastatrice et le favori des fans est blâmé

Gemma (représentée par Dolly-Rose Campbell) et son mari Chesney Brown Sam Aston) ont eu de graves difficultés financières alors qu’ils essayaient de subvenir aux besoins de leurs cinq enfants avec un revenu modeste.

Le couple s’est récemment marié et leur mariage était soumis à un budget strict – bien que Linda Hancock ait insisté sur le fait qu’elle pouvait contribuer.

Leur grand jour a été perturbé lorsque le frère jumeau de Gemma, Paul Foreman (Peter Ash), a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie du motoneurone (MND).

Gemma a été ébranlée par l’annonce, sachant que son frère a un temps limité à Weatherfield.

Il a découvert plus tard qu’il n’était pas éligible à un traitement potentiel, le laissant vivre ses jours avec la maladie.

Pour couronner le tout, Gemma a accepté de s’occuper de plusieurs enfants à Weatherfield pour aider d’autres parents et gagner un peu d’argent, mais son entreprise est illégale.

La pression s’accumule sur Gemma et son mari, mais tout cela atteint son paroxysme cette semaine sur ITV.

À venir, quand Chesney explique qu’ils ne peuvent pas se permettre d’aller au club d’été avec ses copains, son fils Joseph (William Flanagan) est vidé.

Gemma, d’autre part, dit qu’elle demandera à Jenny, la propriétaire de Rovers Return, d’autres quarts de travail au pub emblématique.

Dans les scènes ultérieures, Chesney part travailler, laissant Gemma stressée avec cinq enfants à charge.

Accablée, elle tombe en panne avec Rita Tanner (Barbara Knox), admettant qu’elle est complètement épuisée, luttant pour faire face à la maladie de Paul.

Elle révèle également qu’elle se sent comme elle l’a fait lorsqu’elle a eu une dépression postnatale.

Rita la presse de parler au Dr Gaddas mais tout se retourne contre Gemma plus tard.

Daniel Osbourne (Rob Mallard) et Michael Bailey (Ryan Russell) déposent Bertie et Glory au n ° 5 pour la journée.

Ils partent et Gemma, épuisée, inspecte la pièce pleine d’enfants, se demandant comment elle va s’en sortir.

Ayant entendu parler des antidépresseurs de Chesney, Bernie Winter (Jane Hazlegrove) propose de l’aider pendant une heure pendant que Gemma se rend au café.

Mais quand Beth Tinker (Lisa George) arrache une bande à Gemma pour s’être relâchée, elle se précipite chez elle, retenant ses larmes.

Alors que Gemma ferme brièvement les yeux, Bertie vide son sac et trouve le paquet d’antidépresseurs.

Daniel et Daisy Midgeley (Charlotte Jordan) arrivent et ils ne sont pas impressionnés de trouver Gemma endormie sur le canapé.

Mais ils sont bientôt horrifiés lorsqu’ils réalisent que Bertie a mangé les comprimés.

Bertie pourrait-elle être tuée dans une tournure brutale et dévastatrice, posant ainsi plus de problèmes à Gemma et à son mari Chesney ?

Pourrait-elle devoir faire face à la justice pour négligence et illégalité de son activité de garde d’enfants ?

Daniel pourrait-il craquer ?[/caption]

2. Torsion sombre pour le beau gosse de Weatherfield

Le sort de Bertie reste à révéler, mais on pourrait s’attendre à ce que son père Daniel soit poussé par-dessus bord s’il devait être tué.

Les temps ont été durs pour l’enseignant de Weatherfield après le décès de sa femme Sinead d’un cancer.

Plus récemment, cependant, il a dû soutenir sa partenaire Daisy à travers une horrible épreuve de harceleur.

Mais lorsqu’il a récemment été interrogé sur ce qui attendait son personnage, l’acteur Rob Mallard a laissé entendre qu’il traverserait une autre période difficile.

S’adressant à The Daily Star, l’acteur de feuilleton a révélé qui il aimerait voir revenir sur les pavés.

« J’adorerais que Sarah Lancashire puisse revenir en tant que Raquel [Watts] », il a dit.

Il a ensuite ajouté: « Elle n’a même pas besoin de revenir en tant que Raquel, elle pourrait revenir en tant que Catherine Cawood de Happy Valley si elle le souhaite. »

Rob a ensuite ajouté que son alter ego à l’écran pourrait prendre une tournure sombre, en particulier après avoir découvert la connexion de Daisy avec Ryan Connor.

« Elle pourrait venir arrêter Daniel pour être un tueur en série, ou je pourrais enfin la tuer et faire ce que Tommy Lee ne pouvait pas! »

Daniel est-il un méchant à surveiller ?

Daisy va-t-elle essayer de saboter la vie de Ryan ?[/caption]

3. Le résident revient aux anciennes habitudes

La vie dans les pavés revient lentement à la normale pour Ryan Connor (Ryan Prescott), en particulier après que Justin Rutherford a été reconnu coupable de son crime horrible.

Mais quand il a réalisé que Daisy Midgeley le pêchait et se faisait passer pour son amour d’Ibiza, Crystal, Ryan a été abandonné.

Cette semaine, Ryan décide qu’il est temps pour lui d’aller de l’avant alors qu’il confie à Carla Connor (Alison King) qu’il devrait retourner au travail.

Pourtant, à cause de ses cicatrices, Ryan redoute d’être aux yeux du public.

Plus tard, Daisy essaie d’avoir une conversation avec lui mais un Ryan amer lui fait comprendre qu’il est déjà de retour au Bistro, insistant sur le fait qu’elle peut tout oublier de lui.

Leanne Battersby (Jane Danson) accepte de laisser Ryan revenir au travail mais les choses deviennent incontrôlables.

Un client se plaint des cicatrices faciales de Ryan, incitant Leanne à prendre sa défense, affirmant qu’il est un héros.

Ayant attrapé la fin de son explosion, Ryan se précipite.

Leanne convient que Ryan peut travailler dans les coulisses jusqu’à ce qu’il se sente plus confiant et suggère qu’il commence par régler un nouveau contrat de vin.

Ryan flirte avec le fournisseur, Rose, au téléphone dans le but d’obtenir une bonne affaire.

Mais quand Rose révèle qu’elle a vérifié ses réseaux sociaux et se demande s’il est toujours célibataire, Ryan est jeté, surtout quand Leanne le remercie d’avoir obtenu une si bonne affaire.

Les choses pourraient enfin s’améliorer pour Ryan, mais Daisy pourrait-elle être jalouse une fois qu’elle l’aura repéré avec Rose ?

Daisy est connue pour sa mèche courte et sa jalousie l’a amenée à ruiner la relation de Ryan avec Alya Nazir.

L’histoire pourrait-elle se répéter ?

Sarah pourrait-elle se lasser d’Adam ?[/caption]

4. Sortie explosive

Adam Barlow (joué par Sam Robertson) montre son côté obscur après avoir été trahi par Sarah (Tina O’Brien) et l’ancien client Damon Hay.

Des scènes récentes ont montré que l’avocat était prêt à en venir aux mains avec le voyou de Weatherfield, mais il a rapidement élaboré un autre plan de vengeance, plus brutal.

Damon n’a eu d’autre choix que de quitter la ville après qu’Adam se soit tourné vers Niall et l’ait averti que son rival le harcèlerait à la police.

Sachant de quoi Niall est capable, Damon a fait ses valises et a fui les pavés avant qu’il ne soit trop tard après avoir laissé Sarah avec un dernier message.

Depuis lors, Sarah a découvert qu’elle était enceinte et, son mariage ne tenant qu’à un fil, elle était terrifiée à l’idée que le bébé puisse être celui de Damon.

Les fans du drame basé à Manchester se sont tournés vers les médias sociaux, partageant leurs théories sur qui pourrait être le bébé papa.

« Nous avons déjà vu la même vieille histoire, mais supposons que je sais que Damon va être le père parce que les patrons de la série le font à chaque fois, ce n’est plus une idée originale », s’est plaint un téléspectateur.

Un autre a ajouté: « Ils le pencheront vers Damon puis à la dernière minute révéleront que c’est celui d’Adam. »

Mais les téléspectateurs spéculent maintenant que Sarah pourrait quitter complètement Weatherfield alors qu’Adam devient de plus en plus violent et paranoïaque.

À venir, Adam laisse sa jalousie prendre le dessus sur lui et sa paranoïa l’amène à se mettre du mauvais côté d’Owen (Ben Hull).

Tout commence quand Adam avoue à Daniel que même s’il aime Sarah, il a du mal à lui faire confiance et n’aime pas qu’elle passe autant de temps avec Owen.

Il appelle à l’usine Underworld avec le déjeuner, mais quand il découvre qu’elle est au Chariot Square Hotel avec Owen, il a du mal à contenir son anxiété.

Au bar de l’hôtel, Adam se précipite pour gâcher une bagarre, convaincu que Sarah pourrait encore le tromper.

Sarah pourrait-elle sortir avec Adam et repartir à zéro des pavés en conséquence?

Elaine sera-t-elle tuée ?[/caption]

5. Elaine élabore un plan

Pendant ce temps, Stephen Reid (Todd Boyce) pourrait faire une autre victime cette semaine.

Son plan a récemment été déjoué lorsque Carla Connor (interprétée par Alison King) lui a fait savoir qu’elle prévoyait de vendre l’entreprise Underworld.

Le nouveau venu Owen (Ben Hull) a clairement fait part de ses intentions – non seulement il est prêt à acheter l’usine de culottes, mais après l’ingérence de Stephen dans sa relation avec Jenny Connor, il est prêt à le renvoyer.

Stephen a essayé de convaincre Owen de l’épargner, mais cela n’a fait que rendre sa fiancée Elaine Jones (Paula Wilcox) de plus en plus méfiante à son égard.

Le couple s’est fiancé plus tôt cette année et bien que les intentions d’Elaine soient sincères, Stephen ne cherche qu’à mettre la main sur son argent en détournant de l’argent de Seagull Ltd.

La semaine prochaine, le plan de Stephen pourrait être à nouveau bouleversé lorsque Carla exigera une rencontre avec Seagull Ltd.

Stephen supplie son ex-femme Gabrielle (Helene Maksoud) de se faire passer pour une consultante de sa fausse entreprise, promettant que cela en vaille la peine.

Plus tard, il regarde Carla assister à l’appel zoom avec Seagull et Gabrielle donne une performance remarquable, la femme d’affaires étant clairement prise en compte.

Mais lorsque Sarah Platt revient chercher son ordinateur portable, Stephen est pris de panique.

Le résultat de la dispute reste à voir mais, dans des scènes ultérieures, Stephen dit à Elaine qu’il lui a réservé une consultation de mariage avec un personal shopper et que sa mère Audrey l’accompagnera.

Alors qu’ils reviennent avec leurs tenues de mariage, la bonne humeur est brisée lorsque le fils d’Elaine, Tim Metcalfe ( Joe Duttine ), exprime clairement son aversion pour Stephen et leur dit de ne pas prendre la peine de lui envoyer une invitation.

Et les choses sont sur le point de devenir encore plus sinistres car Stephen pourrait être prêt à tuer à nouveau.

Sur les conseils de Stephen, Elaine écrit à Tim une lettre lui disant à quel point il l’a blessée et comment elle n’en peut plus.

Il dit plus tard au Dr Gaddas qu’il craint qu’Elaine soit déprimée, refuse de demander de l’aide et pourrait faire quelque chose de radical.

Mais qu’est-ce qu’Elaine, à l’insu de Stephen, a grondé ses véritables motivations et travaille secrètement contre lui?

Pourrait-elle être celle qui l’a dénoncé avant qu’il ne tue à nouveau ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.