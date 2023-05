Cinq énormes théories de la BBC EastEnders: la victime de Noël révélée et le nouveau venu George Knight a une connexion choquante avec Beale

DANIELLE Harold dit au revoir à Albert Square alors que son alter ego à l’écran, Lola Pearce, rend son dernier souffle.

Mais un nouveau chapitre commence également cette semaine dans EastEnders avec l’arrivée de la mystérieuse famille Knight.

La famille Knight arrive sur la place à la suite de la mort de Lola

Comment vont-ils s'installer ?

1. Connexion secrète Beale

Lola Pearce succombe à sa tumeur cérébrale en phase terminale cette semaine sur BBC One dans des scènes déchirantes – mais qui sera à ses côtés pour un dernier au revoir ?

Les téléspectateurs du drame basé à Londres devront attendre et voir, mais la famille Knight doit faire vibrer Walford à la suite de la mort du coiffeur.

Linda (représentée par Kellie Bright) a provoqué une agitation lorsque sa mère Elaine (Harriet Thorpe) est revenue à Albert Square avec la nouvelle qu’elle était la nouvelle propriétaire de Vic.

Mais les choses deviennent encore plus chaotiques lorsque le partenaire d’Elaine, George Knight (Colin Salmon), fait son arrivée à Walford avec ses filles Anna et Gina (respectivement représentées par Molly Rainford et Francesca Henry) en remorque.

Les trois arrivent au Vic et Linda est stupéfaite lorsque George se présente comme le nouvel homme d’Elaine.

George l’informe qu’ils sont tous arrivés de Marbella pour aider à diriger The Vic – dont Linda n’avait pas été informée par Elaine.

Incandescente de rage de réaliser qu’Elaine avait prévu d’inviter son fiancé et sa famille à les rejoindre, Linda pourrait-elle se venger ?

Les téléspectateurs ont partagé toutes sortes de théories sur George avant ses débuts à EastEnders.

Et quand The Sun a révélé en exclusivité comment Cindy reviendrait d’entre les morts aux côtés de son ex-mari Ian, joué par Adam Woodyatt, ils ont cru avoir explosé l’un des plus grands secrets du nouveau venu.

Les fans du drame basé à Londres pensent qu’un énorme rebondissement est en cours en raison du retour de Cindy qui coïncide avec l’arrivée du clan Knight.

Beaucoup d’entre eux sont convaincus que Cindy est la mère des filles adultes de George, Anna et Gina.

Les téléspectateurs réguliers du programme se souviendront que Cindy serait décédée derrière les barreaux hors écran.

Mais tout cela aurait-il pu être un mensonge ?

Une poignée d’observateurs de savon spéculent que Cindy a peut-être été mêlée à un programme de protection des témoins et la fera revenir pour entrer en contact avec ses filles perdues depuis longtemps.

Que fera Linda à propos de l'arrivée de George ?

2. La victime du polar révélée

Avec l’arrivée de George à Walford, les fans sont officiellement convaincus qu’ils ont deviné qui sera assassiné dans un scénario percutant de Noël, taquiné plus tôt cette année.

Les téléspectateurs pensaient initialement que Ravi Gulati (Aaron Thiara) et Nish Panesar (Navin Chowdhry) étaient les plus susceptibles d’obtenir la côtelette à la fin de l’année, mais de nouveaux indices semblent pointer vers George Knight.

Dans une scène flashforward qui a envoyé les fans dans une frénésie, six des dames les plus aimées du Square sont dans The Vic, y compris Linda qui a été montrée avec une lèvre coupée.

Il est devenu clair qu’une lutte avait eu lieu – alors que ce qui semblait être un chevalier se tenait derrière Stacey Slater (Lacey Turner).

En raison du nom de famille de George Knight, les téléspectateurs pensent que cela impliquait qu’il pouvait soit être la victime, soit être quelque peu impliqué dans le mystère du meurtre à venir.

Mais que pouvait-il faire entre son arrivée et Noël pour qu’il soit tué ?

George et Nish pourraient-ils se lancer dans une querelle explosive et meurtrière ?

3. George cache un énorme secret

Cela nous amène à une autre théorie explosive qui pourrait impliquer Nish Panesar lui-même.

À son arrivée, il devient clair que la vie de George avant Walford a été mouvementée lorsqu’il est instantanément reconnu par Jack Branning (Scott Maslen), Phil Mitchell (Steve McFadden) et Winston (Ulric Browne) en tant que boxeur de championnat.

Nish Panesar (Navin Chowdhry), quant à lui, apprend qu’il ne faut pas se soucier de George.

Mais les deux hommes s’affrontent bientôt – cela pourrait-il devenir mortel?

George pourrait-il être reconnu par Phil et Jack en raison d’une autre activité dans le monde criminel ?

Cela convaincra-t-il Nish d’aller en tête à tête avec lui?

La star de Stacey Slater, Lacey Turner, a partagé une théorie révolutionnaire sur le prochain polar de Noël, ce qui implique que le meurtre supposé pourrait être un «effort de groupe».

Mais cela pourrait-il être le résultat d’un horrible meurtre planifié par Nish ou George et laissé aux femmes Walford pour s’expliquer ?

Anna et Gina font une impression durable sur un résident

4. Anna et Gina trouvent l’amour

Bobby (interprété par Clay Milner Russell) a eu une relation difficile avec Dana Monroe mais a finalement été écrasé lorsqu’elle a coupé leur connexion en couchant avec son frère Peter.

Malgré cela, le couple est resté en bons termes lorsque Dana a décidé de quitter Albert Square pour aller à l’université de Glasgow.

Dana a fait ses valises et a quitté Walford début septembre 2022, laissant Bobby repartir à sa manière sur la place.

Depuis lors, Bobby a trouvé un ami sous la forme de Freddie Slater et il a laissé sa vie amoureuse en veilleuse.

Mais cela pourrait changer cette semaine.

Bobby est instantanément épris des deux filles Knight, mais sa grand-mère Kathy (Gillian Taylforth) est moins fan.

La propriétaire du café se mord la tête quand ils amènent leur chihuahua Tyson dans son établissement.

Mais pour aggraver les choses, ils jugent également mal l’ambiance dans The Vic alors qu’ils tentent de faire commencer la fête le même soir… sans savoir que la résidente bien-aimée de Walford, Lola Pearce, vient de mourir.

Bobby pourrait-il les aider à s’installer sur la place ?

Si Bobby est devenu proche d’Anna et de Gina, cela pourrait-il avoir un impact sur son amitié avec Freddie Slater ?

Qu'est-ce qui ne va pas avec Kim Fox ?

5. Tourment de santé qui change la vie

Comme beaucoup d’autres habitants d’Albert Square, Kim Fox (jouée par Tameka Empson) tente de faire la paix avec le destin tragique de Lola Pearce.

Mais ces dernières semaines, la favorite des fans a eu ses propres difficultés, en particulier après avoir accidenté sa voiture et mis en danger Denzel Danes.

Kim a été jugée, mais avant sa date d’audience, Denzel (Jaden Ladega) l’a surprise dans une crise de panique et l’a implorée de dire quelque chose à son père, Howie.

Bien qu’elle ait promis d’agir, Kim a gardé son tourment secret pour ses proches.

Cette semaine, elle essaie de masquer ses symptômes d’anxiété avec beaucoup de difficulté alors qu’elle et sa sœur Denise (Diane Parish) rendent visite à Lola (Danielle Harold).

Le couple de sœurs parvient à remonter le moral de Lola, malgré son état et sa faiblesse.

Lola est ravie lorsque ses amis et voisins lui font savoir qu’ils pensent à elle en organisant une salutation unique sur la place.

Malheureusement, les choses vont de mal en pis pour la Kimfluenceuse car elle est bientôt abordée par un fan en ligne dans le salon.

Kim essaie de peindre sur un visage courageux mais a clairement du mal.

Mais quand Adele lui demande d’enregistrer une vidéo d’anniversaire pour sa fille, une Kim débordée fait de son mieux avant de se précipiter hors de Fox & Hair.

Sonia Fowler (Natalie Cassidy) s’approche alors d’elle, voyant Kim s’effondrer dans la rue.

L’infirmière appelle une ambulance mais Kim l’arrête rapidement.

Pourtant, lorsque Sonia lui demande de décrire ses symptômes, l’état de Kim la convainc d’insister pour qu’elle se rende aux urgences pour se faire examiner.

Kim pourrait-elle être diagnostiquée avec une maladie terrifiante et qui changera sa vie?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.