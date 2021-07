Cinq énormes spoilers EastEnders pour la semaine prochaine, y compris la chute de Todd Grimshaw

TODD ​​Grimshaw rencontre enfin sa chute la semaine prochaine à EastEnders alors qu’il est exposé pour vol et machination.

Voici le bilan de la semaine prochaine depuis les pavés…

ITV

Todd est arrêté pour vol[/caption]

1. Todd est arrêté

Summer dit à Will que Todd a donné 1000 £ à Billy pour la maison de transition, et Will se rend compte que Todd l’a arnaqué.

Will raconte tout à Summer sur ses plans louches et envoie une vidéo à Paul.

Alors que les habitants se rassemblent à Victoria Garden pour la fête de lancement du calendrier, Paul échange son ordinateur portable contre le sien.

Emma présente le film et appuie sur play mais, à la grande horreur de Todd, il se rend compte que c’est une vidéo de lui racontant à Will comment il a séparé Billy et Paul.

Furieux, Billy part en trombe, avant de dénoncer Todd à la police.

2. James est victime d’abus racistes

James et Michael font un essai routier avec une voiture de sport la semaine prochaine.

James est furieux lorsqu’une voiture de police les arrête mais, lorsqu’il se demande pourquoi il a été arrêté, l’officier l’arrête pour obstruction et le menotte.

Alors que la situation dégénère rapidement, James trébuche et se blesse à la jambe.

Lorsque Craig arrive au coin de la rue, Michael lui dit qu’ils ont été victimes d’une attaque raciste non provoquée.

3. Craig fait face à un énorme dilemme

PC Brody dit à Craig que James et Michael ont déposé des plaintes formelles et l’ont accusé de racisme.

L’officier admet alors qu’il pensait que la conduite de James était bonne et qu’il ne justifiait pas d’être arrêté.

Il demande alors à un Craig choqué de le soutenir, mais que fera Craig ?

4. Laura trahit sa fille Kelly

Laura rencontre le journaliste et demande 30 000 £ pour l’histoire de sa fille Kelly, qui est actuellement en prison après que Corey l’a accusée de l’attaque qui a tué Seb.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

Chris avertit Daniel que Laura essaie de vendre l’histoire de sa fille.

Daniel court vers Imran et Toyah, qui traquent Laura et lui font comprendre que si elle vend l’histoire de Kelly aux journaux, ils la dénonceront aux services sociaux.

5. Kelly révèle l’horreur de la maltraitance des enfants

Un policier arrive à l’usine et arrête Laura soupçonnée de cruauté envers les enfants.

Laura s’empresse de blâmer Toyah et Imran, mais quelqu’un d’autre aurait-il pu la dénoncer ?

Toyah et Imran rendent visite à Kelly en prison et promettent qu’ils ont son soutien.

Kelly décrit son enfance à l’assistante sociale, expliquant comment sa mère la bousculait et disparaissait pendant des jours.

6. Hope montre son côté violent

Hope accuse Tyrone d’avoir dépensé tout son argent pour son nouveau bébé et celui d’Alina et rien pour elle la semaine prochaine.









Plus tard dans la semaine, Fiz s’inquiète pour Hope mais Eveyln lui assure qu’elle va bien.

Cependant, ils ne savent pas que Hope est dans le jardin en train d’arracher la tête du nounours du bébé et de la fourrer dans son sac à dos.

Hope est-elle sur le point de recommencer à causer de sérieux problèmes ?