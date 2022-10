Cinq énormes spoilers EastEnders pour cette semaine alors que Nish Panesar sort de prison

DEUX décennies se sont écoulées depuis que Nish Panesar a été condamné à la prison et il est prêt pour sa libération imminente.

Mais le criminel n’a pas l’intention de faire savoir à sa femme Suki qu’il est en route pour la Place. Découvrez tout le drame EastEnders.

Bbc

Nish Panesar a été jeté en prison après avoir assassiné un homme[/caption]

Bbc

Sa femme Suki a peur de le revoir[/caption]

Bbc

Mais il est prêt à sortir cette semaine[/caption]

Bbc

Cependant, un autre détenu pourrait lui compliquer la vie[/caption]

Bbc

Comment réagira Suki ?[/caption]

1. Nish se fait poignarder

Nish Panesar (interprété par Navin Chowdhry) est sur le point d’être libéré de derrière les barreaux comme il a été mentionné pour la première fois en juin 2022.

À venir sur le feuilleton BBC One, Vinny (joué par Shiv Jalota) est assis dans le café avec un agent de probation qui confirme que son père sortira de prison le lendemain.

Plus tard en prison, alors qu’un agent de sécurité regarde Nish, Vinny lui dit que tout est réglé à Albert Square pour sa libération.

Mais alors qu’il s’apprête à sortir de prison, un autre détenu s’approche de Nish avec un couteau.

Vinny reçoit alors un appel alarmant l’informant que son père a été poignardé.

Il est encore plus choqué lorsqu’il apprend que Nish sortira de prison le même jour.

Que se passe-t-il vraiment avec Nish ?





Bbc

Vinny est manipulé[/caption]

2. Ravi a un plan malade

Mais alors que Vinny est bien conscient que son père pourrait bientôt faire vibrer Albert Square, sa mère Suki Panesar (Balvinder Sopal) n’en a aucune idée.

Sachant que sa mère a peut-être besoin d’un coup de tête, Vinny essaie de le dire à Suki mais Ravi Gulati (Aaron Thiara) l’intercepte rapidement, le manipulant pour lui faire croire que la libération de Nish devrait être une surprise.

Le beau gosse a un plan diabolique en tête pour la femme d’affaires.

Ravi suggère à une Suki agitée qu’il devrait prendre la réunion d’affaires avec Harpreet mais elle insiste sur le fait qu’elle va bien.

Plus tard, au cours de la réunion, Harpreet pose des questions sur le fait de travailler avec Ranveer, ce qui implique peu de temps après qu’elle a dû sacrifier sa morale pour faire affaire avec lui.

Accablée, sachant ce que Ranveer lui a fait subir avant d’être assassinée, Suki s’enfuit par la porte dans la panique.

Eve remarque alors que Suki est en détresse et se faufile loin de son rendez-vous pour la réconforter.

L’ancien condamné trouve les mots justes pour soutenir et responsabiliser Suki, qui retourne à Harpreet, qui veut immédiatement faire affaire avec elle.

Harpreet va encore plus loin et suggère de faire voler Suki à Mumbai le lendemain.

Mais ce ne sera pas la seule bonne chose qui arrivera à Suki cette semaine.

Bbc

Suki Panesar a une relation amoureuse avec Eve Unwin[/caption]

3. Suki baisse sa garde

Comme les téléspectateurs le savent, la vie amoureuse de Suki n’a pas été la plus simple, d’autant plus qu’elle a encore du mal à accepter sa sexualité.

Cependant, Eve Unwin (Heather Peace) n’a été que compréhension et soutien pour la femme d’affaires, bien qu’elle ait été froide à de nombreuses reprises.

Cette semaine, la nature froide de Suki secoue Stacey Slater (Lacey Turner) alors qu’elle renvoie grossièrement Eve lorsqu’elle parle avec son fils Kheerat d’une réunion d’affaires à laquelle elle veut qu’il assiste.

Déterminée à voir son amie heureuse, Stacey dit à Eve qu’elle lui a créé un profil de rencontre en ligne et l’a jumelée à une date fixée pour venir à l’Albert.

Plus tard, Eve et Stacey rencontrent Suki et Ravi et la propriétaire de Stacey’s Baps indique clairement à la femme d’affaires qu’elle doit rester à l’écart d’Eve.

Mais quand Suki discute affaires avec Harpreet et que la pression devient écrasante, Eve oublie son rendez-vous et trouve les mots que Suki a besoin d’entendre.

Après une rencontre réussie, Suki rencontre Eve au n ° 31, la remerciant pour ses conseils et le couple s’embrasse passionnément.

Suki se prépare alors à quitter Walford pour Mumbai et Kheerat refuse de la voir avant son départ.

Une autre journée difficile se termine pour Suki et Eve est, une fois de plus, avec elle à la maison, prête à la réconforter.

Mais les choses s’aggravent et le couple s’amuse bientôt au lit.

Pourrait-il y avoir plus de chagrin à venir pour Eve?

Bbc

Chelsea Fox rencontre des problèmes d’argent[/caption]

4. Jack et Chelsea se rapprochent

Des mois après l’arrestation explosive de son mari tueur en série Gray Atkins, Chelsea Fox (Zaraah Abrahams) trouve la vie de mère célibataire quelque peu difficile à Albert Square.

Cette semaine, elle avoue avoir utilisé la machine à laver de sa mère Denise (Diane Parish) car elle n’a pas les moyens d’acheter la sienne.

Un Jack Branning (Scott Maslen) inquiet lui offre de l’argent – sans le dire à sa femme Denise.

Dans les scènes ultérieures, cependant, il dit à Chelsea qu’il ne pourra plus lui donner d’argent.

Et quand Denise entre, il suggère que Chelsea loue les chambres de sa maison, laissant la propriétaire du salon de beauté perplexe et secouée par leur proximité évidente.

Denise s’y intéresse-t-elle trop ?

Chelsea surprend également la fille de Jack, Amy, en train de dormir à l’école avec Denzel Danes.

Son lien avec le policier la poussera-t-elle à lui dire quoi que ce soit ?

Bbc

Que cache Alfie Moon ?[/caption]

5. Le secret d’Alfie est dévoilé

Ailleurs à Walford, Alfie Moon devrait savoir qu’il ne faut pas garder de secrets pour ceux qui le connaissent le mieux.

À son retour à Walford, Alfie Moon (joué par Shane Ritchie) était catégorique pour empêcher le propriétaire de Kat’s Cabs de se marier avec l’homme dur Phil Mitchell (Steve McFadden).

Mais il aura des explications à donner quand Kat découvrira qu’il est en fait sur le point de marcher lui-même dans l’allée.

Tout commence quand Alfie se rend compte qu’un grand geste pourrait être son retour dans le cœur de Kat après quelques mots de sagesse de Freddie Slater (Bobby Brazier).

Plus tard, le garçon aide Alfie avec un étalage de fleurs extravagant pour Kat.

Malheureusement, les choses tournent mal quand elle découvre exactement d’où viennent les fleurs.

Alfie s’excuse plus tard et insiste sur le fait que leur amitié est tout ce qui compte pour lui.

Les ex-époux se dirigent ensuite vers The Vic pour sceller leur amitié – mais un visiteur surprenant interrompt leur moment.

Kat et Alfie sont sans voix lorsqu’une jeune femme entre dans l’emblématique pub Walford.

Pour aggraver les choses, elle rappelle à Alfie qu’il se marie le lendemain.

Alors qu’il fait face à Kat, qui a hâte d’obtenir une explication de sa part, Alfie se retrouve dans une position difficile.

Cependant, il explique rapidement que la jeune femme qui est venue au Vic pour lui rappeler ses noces – Megan – n’est pas sa fiancée.

Pour le prouver, Alfie propose d’emmener Kat rencontrer sa vraie fiancée – mais comment va-t-elle réagir ?

Et qui est la fiancée d’Alfie ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.