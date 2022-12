Cinq énormes spoilers de Coronation Street : le tueur forcé de frapper à nouveau et un habitant disparaît

Les FESTIVITÉS envahiront les pavés cette semaine alors que les résidents se mettront dans l’ambiance de Noël.

Mais, comme toujours, la vie à Coronation Street est remplie de mauvaises surprises et de mauvais rebondissements, même en fin d’année.

Tyrone Dobbs prépare le mariage de sa vie

1. Fiz disparaît

Le mécanicien de Weatherfield Tyrone Dobbs (joué par Alan Halsall) prévoit un mariage de Noël surprise après avoir demandé la main de Fiz Stape (Jennie McAlpine).

Mais son plan échoue cette semaine.

Tout commence lorsque l’employée d’Underworld devient de plus en plus frustrée lorsqu’elle ouvre un cadeau de Noël pour trouver une boîte de chocolats et un porte-clés.

Déçue, elle commence à croire que l’étincelle entre elle et Tyrone s’estompe… sans savoir qu’elle est sur le point de vivre l’un des jours les plus magiques de sa vie.

Tyrone partage un sourire secret avec les filles, Hope et Ruby.

Plus tard, les trois descendent les escaliers dans leurs tenues de mariage, avec l’intention de surprendre Fiz.

Mais quand ils descendent, ils découvrent seulement une note sur la table – Fiz est parti acheter une dinde.

Tyrone panique alors qu’il regarde son plan se dérouler lentement et appelle le téléphone de Fiz.

Malheureusement, il découvre qu’elle l’a laissé à la maison.

Gemma Winter et Chesney Brown essaient de l’aider en lui ordonnant de se rendre à l’hôtel pendant que Bernie Winter et Dev Alahan attendent Fiz, en vain.

Le cœur brisé, Tyrone dit aux invités qu’il semble que le mariage soit annulé et que tout le monde se dirige vers les Rovers pour, à tout le moins, se régaler du buffet.

Pendant ce temps, la voiture de Fiz tombe en panne sur une route de campagne et elle se rend compte qu’elle n’a pas de téléphone pour joindre qui que ce soit.

Elle part à pied à la recherche d’une cabine téléphonique, dans l’espoir de faire savoir à Tyrone où elle se trouve.

Au lieu de cela, elle trouve un marcheur de passage nommé Chris à qui elle explique sa situation difficile – va-t-il l’aider ?

Les mensonges de Stephen sont révélés

2. Stephen est coincé

Ailleurs dans les pavés, Stephen Reid (Todd Boyce) continue de comploter dans l’espoir d’obtenir l’argent dont il a besoin.

Cela l’amène à profiter d’Elaine Metcalfe (Paula Wilcox) – mais son fils Tim (Joe Duttine) voit à travers l’homme d’affaires défaillant.

Malheureusement pour Stephen, certains membres de sa propre famille comprennent aussi lentement.

À venir, le chauffeur de taxi de Weatherfield sent que les sentiments de sa mère pour Stephen sont loin d’être réciproques et appelle le n ° 8 avec le cadeau qu’elle lui a offert.

David Platt (Jack P. Shepherd) suppose immédiatement que c’est pour lui et est déçu de trouver une flasque.

Quand il le montre à sa mère Gail (Helen Worth), il le marque comme un cadeau très avare de quelqu’un soi-disant si riche.

Gail commence à mettre deux et deux ensemble lorsqu’elle voit Elaine acheter une bouteille de whisky pour le flash de la hanche et exprime ses soupçons à Nick Tilsley (Ben Price).

Elaine remet plus tard le whisky à Stephen et Gail révèle qu’elle a parlé à son ex-épouse Gabrielle (Helene Maksoud) – il a de sérieuses explications à donner.

Est-ce le temps mort pour Stephen ?

Un habitant de Coronation Street est en danger de mort

3. Un résident se bat pour sa vie

Mais Stephen aura beaucoup de mal à dissimuler ses traces alors qu’un résident est sur le point de découvrir la vérité sur la mort de Leo Thompkins.

À venir, Jenny Connor (représentée par Sally Ann Matthews) révèle que Teddy Thompkins (Grant Burgin) a appelé du Canada avec des révélations choquantes.

Stephen masque son agitation intérieure, sachant très bien que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit exposé.

Dans les scènes suivantes, Jenny annonce que Teddy passera pour discuter de ce qu’il a découvert sur Leo – et Stephen devient de plus en plus inquiet.

Les choses vont de mal en pis quand Adam Barlow (Sam Robertson) explique qu’il a été contacté par Six Fellas.

Cependant, Stephen pourrait être surpris car il apprend également que la société de livraison est prête à régler à l’amiable après son accident.

Reste à savoir si sa chance tourne, mais une chose est certaine : Teddy pourrait causer de graves problèmes à Stephen.

Assez pour que l’homme d’affaires défaillant le tue ?

Teddy se dirige vers les Rovers, en mauvais état, et Stephen le rattrape.

Il annonce ensuite que Leo n’est jamais arrivé au Canada et que ses textes provenaient tous de Weatherfield.

Mais alors qu’il traverse la rue, prêt à tout raconter à Jenny, Teddy est renversé par une camionnette.

Nick regarde l’accident avec horreur alors que Teddy est allongé inconscient sur la route.

Les problèmes de Stephen sont-ils résolus ?

Teddy va-t-il récupérer ?

Le croque-mort pourrait-il être responsable d'une rupture ?

4. Todd fait une erreur

Le pilier de Weatherfield Sean Tully (Antony Cotton) est victime d’une énorme trahison.

Le machiniste Underworld a exploré son potentiel romantique avec la nouvelle venue Laurence et, malgré quelques mésaventures, le couple semble bien s’entendre.

Cette semaine, Laurence propose même à Sean de partir en voyage.

Cependant, Todd Grimshaw (Gareth Pierce) le voit bientôt envoyer subrepticement un SMS et ses soupçons grandissent.

Dans des scènes ultérieures, Sean annonce que lui et son fils Dylan partiront pour les Peaks avec Laurence – laissant un Todd jaloux avec sa mère Eileen et son partenaire George Shuttleworth.

Sean, Dylan et Laurence rentrent bientôt chez eux après leur nuit dans les Peaks avec des étoiles dans les yeux.

Mais alors qu’il est seul, Laurence dit à Todd qu’il peut sentir qu’il n’est pas aimé et assure qu’il serait ravi de changer d’avis.

Todd dégèle une bouteille de vin et, quand Laurence va le quitter, il se penche pour un baiser.

Naturellement, cela fait monter les tensions, incitant Todd à s’excuser auprès de Sean d’être venu voir Laurence.

Pourtant, selon lui, il n’était pas le seul coupable car Todd insiste sur le fait que le flirt était réciproque.

Sean s’emporte, sans doute déçu que sa relation prenne une tournure, comme beaucoup d’autres auparavant.

Dans des scènes ultérieures, Laurence confie que c’est l’anniversaire de la mort de Lindsey et qu’il se sent toujours coupable de l’avoir épousée.

Laurence décide d’acheter des fleurs à ses parents en signe de gentillesse, mais Todd est bientôt distrait par des commérages lorsqu’il entend Mary Taylor et Rita Tanner discuter de la mort de Lyndsey.

Selon eux, c’était même une grande nouvelle à l’époque – qu’est-ce que Todd apprendra ?

Bien que cela reste à démontrer, Todd est intrigué et fait plus tard des recherches sur la mort de la femme de Laurence.

Cela le pousse à tirer sa propre conclusion.

Laurence cache-t-elle quelque chose à Sean ?

L'emprise de Griff sur Max empire

5. Max emménage avec Griff

Pendant ce temps, Griff Reynolds (Michael Condron) a réussi à semer la peur à Weatherfield, en particulier après que son gang a brutalement attaqué un jeune Daryan.

Mais ce faisant, il a également poussé l’adolescent en difficulté Max Turner (Paddy Bever) à se joindre à lui et à son groupe d’extrême droite.

Alors que l’histoire de toilettage du garçon se poursuit cette semaine, l’emprise de Griff sur lui ne fait qu’empirer.

À venir, Audrey Roberts s’assoit avec sa famille pour le déjeuner de Noël au bistrot.

Le rassemblement comprend Max, Gail, David et Shona Platt, Nick Tilsley et Leanne Battersby.

Max ouvre son cadeau et est ravi de trouver un package d’édition à la pointe de la technologie.

Cependant, le repas tourne au vinaigre lorsque David fait une blague sur Griff.

Max saute immédiatement à la défense de Griff avant de partir en trombe, laissant David regretter ses remarques.

David n’a pas soutenu le lien de Max avec Griff, estimant que ce dernier ne sert à rien.

Quand il le voit jouer avec Griff au marché de Noël, David s’emporte et essaie d’entraîner Max.

Malheureusement, cela touche un nerf et la relation père-fils s’effondre alors que Max dit à David non seulement qu’il le déteste, mais qu’il emménagera également avec Griff.

Plus tard, David reçoit un avertissement sévère de Toyah Battersby (Georgia Taylor) – selon elle, Griff est un homme dangereux et il doit éloigner Max de son emprise.

Mais que peut faire David ?

Coronation Street est diffusé sur ITV.