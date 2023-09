Cinq employés d’un centre de détention de Géorgie inculpés un an après le décès en détention d’un jeune de 16 ans

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Cinq anciens employés d’un centre de détention pour mineurs de Géorgie ont été inculpés après la mort d’une jeune fille de 16 ans en détention en août dernier.

Le Bureau d’enquête de Géorgie annoncé Vendredi, un grand jury a inculpé des employés du ministère de la Justice pour mineurs.

Maveis Brooks, un sergent, Russell Ballard, un cadet, et Rebecka Phillips, une officier, ont tous été inculpés de deux chefs de cruauté au premier degré envers des enfants et d’un chef de cruauté au deuxième degré envers des enfants, tandis que Monica Hedrick, une infirmière, et David McKinney, directeur du centre de détention, ont tous deux été inculpés d’un chef d’accusation de cruauté au deuxième degré envers des enfants.

Alexis Sluder, 16 ans, est décédée subitement en août 2022. Elle avait été transférée au centre de détention pour jeunes de Dalton quelques heures seulement avant sa mort, selon l’Associated Press..

Le Département de justice pour mineurs de Géorgie a écrit dans une déclaration faisant suite aux actes d’accusation : « Deux employés précédemment licenciés en raison de l’incident et trois autres étaient toujours employés mais sont maintenant licenciés suite à l’acte d’accusation. DJJ a à cœur le bien-être et la sécurité des personnes confiées à nos soins. Nous restons profondément attristés par cet incident tragique et continuons d’avoir des pensées et des prières sincères pour la famille du défunt.

Le coronert du comté de Whitfield a déclaré WTVC dans les jours qui ont suivi la mort de l’adolescente, Sluder « avait ressenti une réaction indésirable » à « une substance illégale qu’elle avait ingérée avant son admission dans notre établissement ».

Un avocat de la famille de l’adolescent a déclaré au sortie la semaine dernière, ils étaient « très satisfaits que le bureau du procureur du comté de Whitfield prenne la mort d’Alexis au sérieux ».

« Alexis est décédé d’une mort douloureuse et évitable, et même si ces poursuites pénales ne la ramèneront pas dans sa famille, c’est un pas vers la responsabilisation », a poursuivi l’avocat. « Les personnes incarcérées restent des êtres humains dotés du droit constitutionnel d’être à l’abri du type de conduite manifestée par les agents. Les responsables avaient la responsabilité de prendre soin d’elle, mais au lieu de cela, une famille a perdu sa fille adolescente. En fin de compte, Alexis méritait mieux.

Selon une enquête en ligne nécrologie pour Sluder, elle était étudiante à la Gilmer High School et « aimait jouer au softball et participer à des concours de beauté, où elle gagnait toujours le « plus joli sourire ».