Cinq EastEnders à couper le souffle pour cette semaine alors que Vinny Panesar rencontre le père diabolique Nish

SUKI Panesar redoute le jour où son mari violent, Nish, sera libéré de prison.

Cependant, son fils Vinny est impatient d’obtenir des réponses à son sujet. Découvrez tous les drames EastEnders à venir.

Vinny Panesar était enfant lorsque son père Nish a été envoyé en prison[/caption]

Nish a été incarcéré en 2002 après avoir assassiné un homme[/caption]

Vinny est manipulé pour lui rendre visite[/caption]

Le criminel devrait être libéré de derrière les barreaux[/caption]

Quels ravages pourrait-il causer à Walford ?[/caption]

1. Vinny voit son père

On sait très peu de choses sur Nish, le patriarche Panesar.

En juin 2022, Suki Panesar a été informée que son mari et le père de ses enfants, Nish, seraient libérés de derrière les barreaux.

Terrifiée, elle a ignoré et déchiré la lettre l’avertissant de sa libération, avant de trouver un soutien sous la forme d’Eve Unwin et de se confier à elle sur les tendances abusives de Nish.

Mais alors qu’elle essaie peut-être de repousser l’inévitable, certains habitants d’Albert Square ont hâte de tomber sur Nish (interprété par Navin Chowdhry), comme son fils Vinny (Shiv Jalota) ainsi que le gangster de Walford Ravi Gulati (Aaron Thiara ).

À venir, Ravi rencontre Nina qui se moque de son espoir d’une réconciliation avec Nish alors que sa libération se profile à l’horizon.

Les fans ont spéculé sur le fait que Ravi pourrait être le fils secret de Nish.

Pendant son séjour à la prison, une conversation entre Ravi et Nish va vers le sud car ce dernier ne veut voir que ses fils, Vinny et Kheerat (Jaz Deol) mais ne se sent rejeté que par sa propre famille.

Bientôt, Ravi accepte de faire les enchères de Nish et manipule Vinny pour qu’il aille rendre visite à son père en prison.





Vinny est bouleversé de voir que son nom a déjà été inscrit sur la liste de prison par Ravi.

Cela le pousse à interroger Suki sur leur relation avec leur père car Vinny était encore très jeune lorsque Nish a été enfermé en 2002.

Agité, Vinny est déterminé à obtenir les réponses qu’il recherche chez Suki – mais s’ouvrira-t-elle ?

Dans des scènes ultérieures, Vinny rend visite à son père en prison et est surpris de voir à quel point il est affectueux.

Nish se souvient des temps anciens mais Vinny est plus intéressé de savoir pourquoi on lui a demandé de lui rendre visite en premier lieu.

Les Panesars sont-ils en danger ?

Bbc

Lola Pearce et Jay Brown ont rompu en 2020 après l’avoir trompé – mais ils pourraient essayer à nouveau[/caption]

2. Jay et Lola se rapprochent (encore)

Lola Pearce (Danielle Harold) pourrait-elle raviver sa romance avec Jay Brown (Jamie Borthwick) ?

Les chances sont loin d’être minces, d’autant plus que sa sortie émotionnelle se profile.

À venir sur BBC One, Lola décide d’abord qu’il est temps pour elle de s’impliquer dans la réconciliation de Ben Mitchell et Callum Highway et elle prévoit de les faire parler en aidant Vi Highway à quitter sa maison.

Lola entraîne plus tard Jay dans ses plans avant d’organiser une fête d’anniversaire surprise pour lui.

Mais alors qu’elle s’apprête à fêter l’anniversaire du mécanicien, une erreur d’identité la met en grave danger chez Peggy.

Le voyou de Walford Jonah Tyler retourne au bar à vin avec deux lourds pour obtenir le reste de son argent de Sam Mitchell – seulement pour trouver Lola au bureau.

Lola est armée pour ouvrir le coffre-fort et, après une lutte, elle parvient à s’échapper tandis que les lourds la chassent dans la fête.

Dans les scènes ultérieures, elle attend l’arrivée de tout le monde chez Peggy tandis que Ben et Callum ont du mal à pousser un Jay réticent à célébrer.

Ils révèlent finalement la surprise de Lola et, lorsque Jay arrive dans la foule, feignant l’enthousiasme, Lola découvre qu’il était déjà au courant de sa propre fête surprise.

Ceci est suivi d’un échange au cours duquel Jay admet que Lola était l’amour de sa vie.

Cependant, la nuit tourne vite au vinaigre, en particulier pour Lola.

Le chaos s’ensuit chez Peggy alors que les hommes de Jonah entrent dans la fête, prêts à obtenir ce qu’ils veulent.

Est-ce le début de la fin pour Lola ?

Bbc

Stacey Slater est très protectrice envers Eve Unwin[/caption]

3. Stacey menace Suki

Ailleurs sur Albert Square, Suki Panesar (Balvinder Sopal) n’a pas été la plus franche à propos de sa sexualité, mais la favorite des fans Eve Unwin (jouée par Heather Peace) semble avoir la patience nécessaire pour être à ses côtés.

Dans les scènes récentes, Suki a été clairement vue dans une spirale descendante alors que sa culpabilité prenait le dessus sur sa vie et Eve a couru à son secours avant qu’il ne soit trop tard.

Suki s’est finalement sentie suffisamment en sécurité avec Eve pour lui dire qu’elle avait failli être violée par Ranveer Gulati – mais elle n’a jamais mentionné ce qui était vraiment arrivé à l’homme d’affaires.

Comme les téléspectateurs le savent, Ranveer a été tuée par son propre fils Ravi et Suki a été amenée à croire qu’elle était responsable de sa mort.

Mais Eve est heureuse de s’occuper de Suki en cas de besoin, sa femme Stacey Slater (interprétée par Lacey Turner) ne lui montrera pas la même gentillesse.

Cette semaine, Eve révèle au propriétaire de Stacey’s Baps qu’elle et Suki se sont embrassés.

Stacey jure de garder le secret, tandis qu’Eve continue de s’inquiéter pour Suki.

Plus tard, Stacey confronte Suki à propos d’Eve et menace le propriétaire du Minute Mart de sa pire peur – exposer le baiser si elle ose blesser Eve.

Une Suki secouée a alors un échange glacial avec Eve après sa conversation avec Stacey.

Eve devine correctement que Stacey a dû dire quelque chose et se précipite vers elle pour la confronter.

Stacey et Eve pourraient-ils avoir des retombées à cause de Suki ?

Stacey gardera-t-elle vraiment le secret d’Eve et Suki ?

Bbc

Shirley Carter cause des ennuis à Phil Mitchell[/caption]

4. Shirley fait une découverte

Shirley (représentée par Linda Henry) en a pour le clan Mitchell depuis plusieurs années et la querelle n’a fait que s’aggraver en raison de l’implication de Ben dans la mort de son amie Heather Trott.

Cette semaine, elle fait une découverte choquante au sujet de son ancienne flamme Phil (Steve McFadden) et est prête à l’utiliser à son avantage.

Lorsqu’elle le remarque en train de parler à son avocat Ritchie Scott, Shirley devient intriguée.

Phil reçoit plus tard un texte mystérieux de DCI Samantha Keeble, lui demandant de la rencontrer et une curieuse Shirley le suit.

Cela l’amène à trouver des preuves incriminantes sur Phil qu’elle pense pouvoir utiliser à son avantage.

Bbc

Sam Mitchell a travaillé aux côtés de Jonah Tyler[/caption]

5. Sam est exposé

Mais même si elle cause des problèmes à Phil, qui a obtenu la liberté à la seule condition qu’il soit devenu un informateur de la police pour DCI Samantha Keeble, Shirley fera des ravages au sein du clan Mitchell.

La femme dure de Walford a rendu la vie de Sam (Kim Medcalf) plus difficile après avoir appris qu’elle prévoyait de détruire l’empire familial.

À venir, Shirley fait chanter Sam pour plus d’argent, menaçant de dire à son frère Phil la vérité sur ses plans.

Sam essaie de garder l’esprit clair et l’appelle bluff – mais cela se retourne contre lui lorsque Shirley part en trombe pour trouver l’homme dur de Walford.

Après une altercation avec Jonah Tyler, Shirley lâche une bombe sur Phil en lui révélant que Sam l’arnaque depuis des mois et le joue depuis le début.

Sam a déjà essayé de regagner la confiance de Phil en trouvant et en capturant Lewis Butler.

Pourrait-elle trouver une autre stratégie pour mettre Phil à ses côtés ?

Comment Phil va-t-il réagir à la révélation de Shirley ?

Que fera Sam pour éviter les répercussions de son frère ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30.