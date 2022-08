Cinq destinations gastronomiques nostalgiques sur la route 66 – Shaw Local

Les aficionados à la recherche de leur filet de porc pané #1 (affectueusement connu sous le nom de « BPT ») n’ont pas besoin de chercher plus loin que ce site Web. Nous avons demandé et vous avez répondu à vos endroits préférés le long de la Mother Road. En voici quelques-unes que vous aimez répertoriées du nord au sud.

Restaurant Route 66 de Joliet

22 West Clinton Street, Joliet, IL

815-690-3505

Horaires : tous les jours de 6h30 à 14h

Nous avons inclus cet endroit formidable en raison de son charme de la vieille école et de ses éléments de menu. Si vous voulez leur BPT, vous ne pouvez l’obtenir que le jeudi, et il est servi dans un style rétro, ouvert avec de la purée et de la sauce.

JC’s Catchers Tap

1723, rue North Center, Crest Hill, Illinois

815-727-3435

Horaires : mar-dim 10h30-1/2h lun midi-1h

Les habitants ont adoré le BPT de JC’s Catchers Tap pendant des années, alors le voici. Décrit comme plus épais que la plupart avec une excellente panure et assaisonnement. Simple mais délicieux continue de nous ramener à cet endroit de Crest Hill.

Stagecoach Eatery Saloon

1028 S State Street, Lockport, Illinois

815-524-7474

Horaires : Tous les jours 11h-1/2h

Les habitués affamés raffolent de leur «sandwich au filet de porc croustillant», composé d’un gros filet de porc pilé à la main, frit et servi sur un pain brioché avec cornichon, oignon et garni de mayonnaise au chipotle. Les accompagnements intéressants incluent une casserole de pain de maïs, une salade de pâtes ou de pommes de terre et des tout-petits faits maison pour n’en nommer que quelques-uns. Pour plus d’informations, visitez : TheLockportStagecoach.com

Restaurant familial de l’ancienne route 66

105 S Old Rt 66, Dwight, IL

815-584-2920

Horaires : tous les jours de 6h à 21h/22h

Presque un musée lui-même, cet endroit regorge de souvenirs de la Route 66 partout où vous regardez. Petit-déjeuner, déjeuner et menus enfants. N’oubliez pas de vérifier leur BPT servi dans un style traditionnel; géant pilé à la main et frit, ou chaud ouvert avec de la purée et de la sauce. Plus d’infos, visitez : Route66Restaurant.com

Restaurant Bernardi’s II

123 North Mill Street, Pontiac, IL

815-842-1198

Horaires : Me-Jeu 16h-20h Ve-Sa 16h-21h30 Di 15h-20h30

Le filet de porc pané, pilé à la main et créé sur place est toujours au menu ici chez Bernardi’s. Connus pour leur famille de restaurants italiens, ils perpétuent les traditions artisanales comme les pâtes maison, les saucisses et leur BPT. Pour plus d’informations, visitez : BernardisRestaurants.Com

