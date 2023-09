Cinq des six prétendants au quota olympique quittent les Championnats du monde

Les lutteurs indiens de lutte libre masculine ont fait un triste bilan aux Championnats du monde puisque cinq des six prétendants au quota olympique ont quitté le prestigieux tournoi et seul Abhimanyu pourrait atteindre la ronde des médailles dans la catégorie de poids non olympique des 70 kg.

Ce qui était encore plus décevant, c’est que les lutteurs indiens ont perdu face à des rivaux de nations qui ne sont pas connues pour leurs prouesses en lutte, ce qui a suscité des soupçons quant à leur forme physique avant de s’envoler pour Belgrade.

Sachin Mor (79 kg) a perdu son tour de repêchage par supériorité technique face au Macédonien Ahmad Magomedov tandis qu’Anuj Kumar (65 kg) n’a même pas réussi le tour de qualification, s’inclinant 7-8 contre le Mexicain Austin Klee Gomez.

Le Mexique et la Macédoine du Nord ne sont pas les nations contre lesquelles les Indiens devraient perdre leurs combats.

On a appris que la Fédération indienne de lutte (WFI) avait suggéré au ministère des Sports de procéder à un examen médical des lutteurs sélectionnés avant de les envoyer participer, affirmant que beaucoup d’entre eux étaient peut-être blessés.

« Quelques lutteurs sélectionnés sont blessés, notamment un lutteur libre de 65 kg. Je suggère qu’un examen médical soit effectué avant de quitter l’Inde afin que le remplacement nécessaire puisse être effectué à temps », avait écrit le secrétaire général de la WFI, VN Prasood, au secrétaire aux Sports le 11 septembre dans sa lettre, dont une copie est en possession du PTI.

Le plus grand espoir indien, Aman Sehrawat (57 kg), a perdu contre l’Albanais, champion du monde en titre, Zelimkhan Abakarov, en quarts de finale, mais le lutteur d’origine russe n’ayant pas réussi à atteindre la finale, la porte du repêchage s’est fermée à l’Indien.

Lors des barrages pour le bronze des 70 kg, Abhimanyu a perdu par supériorité technique face à l’Arménien Arman Andreasyan.

Akash Dahiya (61 kg), Naveen (74 kg), Sachin Mor (79 kg), Sandeep Singh Mann (86 kg), Pruthviraj (92 kg), Sumit (125 kg) ont tous chuté à différents stades du tournoi.

Sahil concourt dans la catégorie des 97 kg, qui est une catégorie de poids olympique.

Tous les lutteurs indiens concourent en tant qu’athlètes neutres parce que l’organisme directeur mondial UWW ne leur a pas permis de concourir sous le drapeau indien.

En effet, l’UWW avait suspendu le WFI après que le comité ad hoc nommé par l’IOA, dirigé par Bhupender Singh Bajwa, n’ait pas pu organiser les élections à temps.

Même si l’un des lutteurs indiens obtient les quotas, il appartiendra à l’IOA et au lutteur qui remportera une place aux Jeux olympiques de l’année prochaine.

