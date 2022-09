Los Angeles, Chicago et Houston sont les autres villes américaines dans le top 10, se classant 6 e sept e et 8 e respectivement.

La région de la baie de San Francisco – qui comprend la Silicon Valley – complète les trois villes les plus riches, avec 276 400 personnes fortunées, dont 12 890 sont multimillionnaires. Le rapport indique que 623 ont des actifs d’une valeur d’au moins 100 millions de dollars et 62 milliardaires vivent dans la ville.

La capitale du Japon, Tokyo, s’est classée deuxième avec 304 900 particuliers fortunés. Par rapport à New York, une proportion beaucoup plus faible d’entre eux ont des actifs d’une valeur supérieure à 10 millions de dollars. Le rapport a révélé que 7 350 personnes à Tokyo sont multimillionnaires, 263 ont plus de 100 millions de dollars et 12 sont milliardaires.

La richesse privée totale détenue par les résidents de New York s’est avérée supérieure à 3 000 milliards de dollars. Remarquablement, c’est plus que la richesse privée totale détenue dans la plupart des grands pays du G-20.

Le rapport révèle qu’environ 4 % des 8,38 millions d’habitants de New York possèdent des actifs investissables – propriété, liquidités ou actions – d’une valeur supérieure à 1 million de dollars. Le nombre chute considérablement à 15 470 lors de l’évaluation de ceux qui ont plus de 10 millions de dollars d’actifs.

Environ 345 600 soi-disant centi-millionnaires (richesse de 100 millions de dollars ou plus) et 59 milliardaires résident dans la Big Apple, selon le rapport, le centre financier des États-Unis étant reconnu comme la ville la plus riche du monde par plusieurs mesures.

La ville de New York abrite les personnes les plus fortunées au monde, selon un nouveau rapport par le cabinet de conseil en migration d’investissement Henley & Partners.

Houston possède également l’une des populations de millionnaires à la croissance la plus rapide – des personnes fortunées qui ont augmenté de 6% jusqu’à présent cette année, selon le rapport. Austin, Miami, West Palm Beach et Greenwich sont d’autres villes américaines qui ont connu une augmentation importante depuis le début de l’année du nombre de personnes fortunées.

Le rapport établit un lien entre cela et les grandes entreprises américaines qui déménagent leur siège social dans ces villes. Depuis le début de la pandémie de coronavirus et le passage au travail flexible, les entreprises ont besoin de moins d’espace de bureau et de nombreux employés ont déménagé dans des villes plus petites pour améliorer leur qualité de vie et réduire leur coût de la vie.

Cette tendance est particulièrement courante dans le secteur de la technologie, avec Oracle et Tesla déménagent de Californie à Austin, et Hewlett-Packard Enterprise déménage à Houston plus tôt cette année.

De plus, ces villes sont devenues des destinations de retraite de choix, a déclaré Andrew Amoils, responsable de la recherche à la société d’intelligence patrimoniale New World Wealth, qui a collaboré au rapport avec Henley & Partners, à CNBC.

“La Floride est une destination de plus en plus populaire pour les retraités fortunés, en particulier ceux des villes de la côte est des États-Unis”, a-t-il déclaré.

Cependant, les cinq premières villes avec les populations millionnaires à la croissance la plus rapide ne se trouvent pas aux États-Unis.

Riyad en Arabie saoudite, Sharjah et Dubaï aux Émirats arabes unis, Lusaka en Zambie et Luanda en Angola sont en tête. Au premier semestre 2022, ils ont vu une augmentation allant jusqu’à 20 % de leur population fortunée.

Le rapport établit un lien entre cela et les industries pétrolières et gazières en plein essor, qui ont prospéré à mesure que les prix de l’énergie ont grimpé en flèche et ont stimulé les marchés boursiers dans ces régions.