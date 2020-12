Jamie Carragher a supplié Jurgen Klopp de signer un défenseur central en janvier – et le cas des renforts défensifs devient de plus en plus difficile pour le manager de Liverpool.

Le problème à l’aine subi par Joel Matip lors du match nul des Reds avec West Brom dimanche a été le dernier coup dur dans la pire crise de blessures du règne de Klopp à Anfield.

Et Carragher a déclaré par la suite que Liverpool « devait » désormais signer un défenseur central senior à l’ouverture du mercato la semaine prochaine pour défendre son titre de Premier League.

Klopp a de jeunes défenseurs Rhys Williams et Nat Phillips pour jouer aux côtés de l’arrière central de fortune Fabinho au cœur de l’arrière-garde des Reds.

Mais Carragher dit qu’il est « primordial » que son ancien club ait une autre option avec Virgil van Dijk et Joe Gomez à long terme.

« Je ne veux pas nécessairement dire amener un défenseur central pour 70 à 80 millions de livres sterling, comme une signature de Van Dijk », a-t-il déclaré.

« Et pas nécessairement quelqu’un pour aller directement dans l’équipe – juste quelqu’un là-bas pour que Liverpool ne se retrouve pas avec deux jeunes gars à un moment donné si Fabinho devait tomber blessé.

«Parce qu’en ce moment, le Liverpool Football Club a un défenseur central senior disponible cette saison et il est sujet aux blessures. Alors ils doivent faire quelque chose en janvier. «